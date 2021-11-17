最貪消防署長黃季敏控2下屬卸責 求償900萬敗訴確定

涉貪前消防署長黃季敏不滿消防署主任秘書葉吉堂、曾姓視察作證時，把責任全推給他，損害他的名譽，連帶求償900萬元，但黃獲判敗訴確定。（資料照）

2021/11/17 11:26

〔記者溫于德／台北報導〕被外界稱為「最貪消防署長」的黃季敏，刑事一審被依14次收賄、圖利等罪合併判刑18年、褫奪公權8年，沒收2076萬元不法所得。黃另不滿時任消防署主任秘書葉吉堂、曾姓視察作證時，把責任全推給他，控告2人刑事妨害名譽罪，檢方處分不起訴確定，黃再對2人求償900萬元，同樣遭最高法院駁回確定。

黃季敏自2002年9月至2009年擔任消防署長，兼任行政院災害防救委員會副執行長。

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黃季敏被控在9件「救難器材採購案」受賄2076萬，又於「救災衛星系統與指揮車整合平台標案」圖利廠商1207萬元，再將犯罪所得匯往境外洗錢。檢調搜索時在黃的處所查扣17塊金磚、11塊金條，重量近20公斤。

黃季敏後來被依貪污罪起訴，並遭求處無期徒刑，刑事一審依法判他18年徒刑、褫奪公權8年，沒收2076萬元不法所得，現由高等法院刑庭審理中

黃季敏另因不滿葉吉堂就「整合平台建置」採購案赴檢方作證時的證詞，他認為該會議明明是由葉主持並做成決議，葉卻證稱是他主持並做成決議；曾姓視察則是在「系統維護服務」採購案作證時，卸責於他，因此對2人提起刑、民事告訴

刑事部分，經北檢調閱消防署會議紀錄等資料，認定葉吉堂、曾姓視察作證內容並無不實，證述內容甚至比當時檢方蒐證還要詳實，對2人處分不起訴確定。

黃季敏另在民事庭主張個人名譽受損，向葉吉堂、曾姓視察連帶求償900萬元並登報道歉，但2人解釋根據自身經歷的事實回答，否認貶損黃的名譽，獲北院民庭採信，判黃敗訴。案經上訴，高院民庭維持同樣見解，並由最高法院駁回黃的上訴定讞。

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