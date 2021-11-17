為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    爬大坑「最親民步道」遭蛇吻 阿伯痛喊：來不及看蛇種就被咬

    大坑9號步道因難易程度適中，吸引不少民眾健行運動。（記者許國楨攝）

    大坑9號步道因難易程度適中，吸引不少民眾健行運動。（記者許國楨攝）

    2021/11/17 10:47

    〔記者許國楨／台中報導〕疫情趨緩，台中大坑風景區步道出現人潮，尤其被形容為最親民的9號步道，人潮更是絡繹不絕，未料周姓阿伯上週五一大早前往健行竟遭蛇吻，因事發突然，他也不清楚被哪種蛇咬傷，幸當地熱心住戶急以小貨車將他載運下山，再交由警方及救護人員接力處理，經及時送醫幸無生命危險。

    9號步道因難易程度適中加上設有農夫市集，除可以買到大坑地區農特產品，也有一些攤商前來聚集，因此也被形容為「健身兼買菜」的最親民步道，最近疫情趨緩，吸引不少民眾一家老小前來健行兼採買，步道人潮絡繹不絕，而第五分局東山派出所，當天清晨6點突接獲眾報案，有民眾在該步道遭蛇吻需要協助。

    員警陳佳祺、蔡昆呈趕到場時卻苦尋不到傷者，此時有關心民眾紛紛指路，表示遭蛇吻民眾還在步道上，報案人已將有民眾遭蛇吻的事情告訴9號步道的住家以及往來人群，因知道救護車輛或是警用車上山可能不便，有住戶自告奮勇自行駕駛小貨車協助將傷患載運下山。

    就在警方、救護人員到達現場後不久，即見小貨車出現，果見64歲的周姓傷患周男表情痛苦躺在貨車後車斗，對話尚無問題，周男向救護人員表示，左腳踝部位遭蛇咬，還來不及看蛇種，不清楚是哪種蛇咬傷他的。

    救護人員趕緊將周男固定於背板上，警方協助將其抬上移動擔架，趕緊運到救護車上送醫，警方並協助通知家屬至醫院，幸經醫治沒有生命危險，讓家屬及傷者均感謝警方的積極協助。

    警方表示，大坑風景區步道風景迷人、遠近馳名，許多民眾慕名而來，但是山區物種多，爬山時防身用品不能少，建議應穿著長袖長褲、自備打草杖、防曬帽等，路況不明處不要冒進，注重自我保護方式，也儘量不要一人獨自上山。

    另若是遇到危險狀況務必離開，或是製造聲響引人注意，儘快向外尋求協助，此次幸好有民眾充分發揮助人精神，才能讓傷者順利就醫，感謝熱心民眾協助。

    遭蛇吻阿伯被貨車載下山。（記者許國楨翻攝）

    遭蛇吻阿伯被貨車載下山。（記者許國楨翻攝）

    阿伯痛苦說，來不及看蛇種就被咬。（記者許國楨翻攝）

    阿伯痛苦說，來不及看蛇種就被咬。（記者許國楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》秋冬人蛇大戰頻傳 林務局教7招 居家防蛇吻
    2021/10/24 08:37

    健康網》秋冬人蛇大戰頻傳 林務局教7招 居家防蛇吻
    女童動物園掛蛇拍照 疑身上「雞肉味太香」被狠咬一口
    2021/08/31 20:08

    女童動物園掛蛇拍照 疑身上「雞肉味太香」被狠咬一口

    世界級全台最大百貨購物城即將誕生
    真「蛇吻」？菲律賓蛇男稱對蛇毒免疫 下秒被狠咬慘叫斷氣
    2021/07/15 21:01

    真「蛇吻」？菲律賓蛇男稱對蛇毒免疫 下秒被狠咬慘叫斷氣
    七美女子散步突遭蛇吻 緊急出動直升機送澎湖本島就醫
    2021/06/18 14:20

    七美女子散步突遭蛇吻 緊急出動直升機送澎湖本島就醫

    Focus Active Lv2超質型
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播