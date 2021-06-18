七美女子散步突遭蛇吻 緊急出動直升機送澎湖本島就醫

七美傳出女子遭到蛇吻，七美衛生所緊急連絡直升機後送。（凌天航空提供）

2021/06/18 14:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由於疫情持續嚴峻！又進入夏季長蟲求偶期，行走鄉間小道要特別注意。澎湖七美離島17日晚間，發生一起女子散步突遭蛇吻，因女子無法明確指出蛇種，七美衛生所為慎重起見，緊急連絡凌天航空後送澎湖本島就醫。

根據了解，七美一名楊姓女子〈30歲〉，17日晚間7時30分左右，在吳府宮附近散步突然遭蛇咬傷，自行至七美衛生所就醫後，由於楊女無法明確指出咬傷的蛇種，只知道被一坨黑色物品攻擊，醫生提供蛇種照片指認，一下子指認為雨傘節、一下子又認為是龜殼花，由於一種是出血型，另一種是神經型，醫師為了慎重不敢貿然施打血清。

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但醫師擔心該蛇是有毒的蛇，研判應以直升機後送澎湖三總就醫，晚間8時51分申請凌天直升機後送，晚間9時31分抵達澎湖機場，由消防局救護車待命接手送往三總澎湖分院。經進一步診斷該蛇並非毒蛇，現已無生命危險，今日上午11時30分搭船返回七美，結束一場虛驚。

現在時序進入夏季，正是長蟲出沒求偶季節，澎湖鄉間小道偶爾可見，今年因疫情影響觀光客止步，長蟲活動的範圍及密度更高，但澎湖常見的蛇種包括臭青母〈無毒〉及雨傘節，近年來也有眼鏡蛇出沒，但蛇類較無主動攻擊性，以七美的案例而言，是女子誤踩到蛇，才會返遭到蛇吻，因此夜間行走還是要多注意路面狀況。

雨傘節為澎湖最常見的毒蛇品種，常傳出誤闖民宅事件。（澎湖縣政府消防局提供）

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