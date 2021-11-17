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    買家退貨被嗆「好好看一下FB我是誰」 連千毅涉恐嚇二審仍判有罪

    連千毅恐嚇買家二審仍判有罪。（資料照）

    連千毅恐嚇買家二審仍判有罪。（資料照）

    2021/11/17 09:37

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕知名直播主連千毅在臉書賣商品，郭姓消費者花了萬元購買手錶後後悔想退貨，被連千毅傳送語音訊息嗆聲「好好看一下FB我是誰」、「我現叫少年仔錢拿著，送你2 包發財金給你過年」，一審依恐嚇罪判連拘役60天，連不服上訴，二審今仍判連有罪。

    判決指出，2018年12月29日下午2點多，郭姓男子想要把自己從連千毅在直播平台上購得的萬元的手錶退貨，他以手機連結網路至該臉書網站，以私訊方式與連討論相關事宜，雙方為此發生爭執。

    連傳送台語語音訊息嗆聲：「沒關係，你如果要跟我講什麼消費者權益，沒關係你去告，沒差你瞭解嗎，你現在要駛硬篙的（台語發音，硬碰硬之意）沒關係，我再叫少年仔拿錢去你家親自拿錢給你，你瞭解嗎，你好好看一下FB我是誰」、「你如果要行使什麼7天鑑賞期，你去購物台行使，你如果要告你去告沒關係，現在你家住址電話號碼我現叫少年仔錢拿著，送你2 包發財金給你過年」等內容，並傳送2 張連千毅與眾多黑衣人參加喪禮出殯的照片。

    郭認為被連恐嚇提告後，橋頭地院審理時，連辯稱郭男也有說要找兄弟來處理他，他是要郭衡量一下自己的身分，不要騷擾他的員工；法官不採信連說詞，判決他有罪，處拘役60天，得易科罰金。連不服上服，今高雄高分院駁回他的上訴。

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