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    首頁　>　社會

    槓名嘴鄭佩芬 韓妻李佳芬聲請交付審判結果出爐

    李佳芬（左）不滿名嘴鄭佩芬（右）在政論節目中指她「愛錢又愛權」，怒告加重誹謗罪失敗後再對鄭聲請交付審判，仍遭北院駁回確定。（本報合成）

    李佳芬（左）不滿名嘴鄭佩芬（右）在政論節目中指她「愛錢又愛權」，怒告加重誹謗罪失敗後再對鄭聲請交付審判，仍遭北院駁回確定。（本報合成）

    2021/11/15 18:46

    〔記者溫于德／台北報導〕前高雄市長韓國瑜前年參選總統期間，被爆出農舍違建、夫人干政等爭議，引發外界議論，韓妻李佳芬不滿名嘴鄭佩芬在政論節目中指她「愛錢又愛權」，怒告加重誹謗罪，鄭佩芬獲不起訴確定後，李佳芬再對鄭佩芬聲請交付審判，仍遭台北地院裁定駁回確定。

    全案源於李佳芬認為，鄭佩芬未經查證就在政論節目指「有金主金援韓國瑜」、「干政、安插人事」，還說她「愛錢又愛權」，前年10月委請律師對鄭佩芬提告加重誹謗罪。台北地檢署偵查後對鄭佩芬處分不起訴。

    李佳芬再對鄭佩芬聲請交付審判。北院裁定指出，鄭佩芬發表言論前已有報導相關事件，而李佳芬雖認為鄭佩芬身為媒體人，應具較高查證責任，然而，鄭佩芬評論來自具點閱率與公信力的電子媒體，且李曾任數屆雲林縣議員，個人及家族在地方治學多年、具高知名度，加上韓國瑜參選總統，李佳芬身為妻子，不無可能成為「第一夫人」，應屬公眾人物，代表必須受到檢驗。

    北院也指，李佳芬指鄭佩芬涉犯加重誹謗罪，經地檢檢察官、高檢署檢察長調查與斟酌，已詳加論述鄭佩芬憑證據評論及不起訴的理由，該處分並未違背證據法則，上月19日駁回李佳芬的聲請確定。

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