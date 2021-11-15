帶500克「玩很大」北上開趴 違停見警慌張露餡被逮

警方發現，原來不僅是毒咖啡改換成白底的新包裝，連毒果汁也更換為黑底的新包裝。（記者陳恩惠翻攝）

2021/11/15 18:57

〔記者陳恩惠／桃園報導〕35歲羅姓男子昨天自嘉義駕車北上尋友開毒趴，深夜11點行經桃園區經國路突然臨停在某超商前要購物，正巧桃市警保安大隊第一中隊霹靂警網巡邏經過，發現羅將車違規停放在紅線，於是上前勸阻請他駛離，卻因羅的眼神閃躲，不敢直視員警引起懷疑，清查車內果然起出百餘公克K他命毒品，以及百餘包混合海洛因、安非他命及K毒的「玩很大」毒果汁包，訊後將羅男依毒品罪送辦，並將擴大追查毒品來源。

台南警方今年10月初破獲販毒集團，首度發現毒販為了吸引年輕人，搞新梗行銷，將時下流行的「庫柏力克熊」圖案，或電視節目「綜藝玩很大」的「玩很大」LOGO印在白色外包裝袋上，成為新包裝的三級毒品毒咖啡包，藉此增加銷售量；桃園警方昨天查獲的是黑色包裝袋上印有綜藝節目「玩很大」LOGO的毒品，經檢驗發現除了混有3種毒品，其餘粉狀物皆含有果汁味，這也是新包裝的毒果汁包首次亮相。

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保大表示，一中隊警網下車詢問時，羅男連忙以「沒事啦，我沒帶什麼違禁物，就算有，也是車主的！」來掩飾自己的不安，正因羅男的回應太快、太激動，反而讓人覺得有異，沒想到一查出車內有市價數十萬元的K毒與毒果汁後，羅男又急忙否認持有，將責任推卸給借他車子的友人，直到被帶回隊部調查，才承認為了參加友人的毒品趴，所以帶這麼大量的毒品來助興，但警方懷疑他是名帶貨北上交易的毒品中盤商，對他的供辭多做保留。

保大警網在羅男的車內，查獲52包、每包0.98至4.02克不等、總重156餘克的三級毒品K他命，以及116包、總重357.26克摻有海洛因、安非他命及K他命毒品果汁包的大量毒品，其中毒果汁包印有「玩很大」圖案的黑色新包裝，企圖掩人耳目，除將羅男依毒品危害防制條例送辦外，將針對毒品來源向上溯源持續追緝。

大隊長王鉉仁呼籲，新興毒品無論是咖啡包或是果汁包，經常以精美又新潮的包裝吸引年輕人目光，使用者在不清楚毒品劑量與成分，加上和酒精併用後，可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，且猝死風險極高，警方將持續針對行跡可疑人、車，加強掃蕩毒品等不法行為，淨化社會治安。

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桃市保大一中隊除了查獲羅姓男子持有116包的毒果汁，還有市值30萬元以上的]52包、總重156餘克的三級毒品K他命。（記者陳恩惠攝）

嘉義35歲羅姓男子（右）昨晚興沖沖向友人借車，特地北上欲參加友人的毒趴，沒想到路經桃園違停買水喝，就被桃園警方查獲數十萬元的毒品。（記者陳恩惠翻攝）

羅姓男子（中）因違法持有大量毒品遭桃園警方移送法辦。（記者陳恩惠翻攝）

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