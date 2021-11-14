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    高雄男躺臥車上吸毒 警巡邏查獲大批毒品、刀械逮捕送辦

    高雄一名邱姓男子疑似吸毒躺臥車上露餡，被警查獲大批毒品、刀械逮捕送辦。（民眾提供）

    高雄一名邱姓男子疑似吸毒躺臥車上露餡，被警查獲大批毒品、刀械逮捕送辦。（民眾提供）

    2021/11/14 09:12

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄34歲邱姓男子將車停靠新興區路邊，新興分局員警巡邏發現上前盤查，邱男稱等待妻子美髮，警方察覺邱男神情萎靡，疑似剛使用完毒品，員警仔細查看了車內發現後座有提袋，要求邱男打開檢視，果然查獲疑似海洛因毒品9包（約39公克）、毒咖啡包2包、搖頭丸20顆、一粒眠1顆、k他命1包、k煙1支，以及手指虎、折疊刀、短刀等違禁品，依法將邱男移送法辦。

    警方今天指出，12日晚上20時30分接獲民眾報案，指新興區文橫一路停車場有一名男子躺臥在自小客車內，擔心男子發生意外，報警請員警查處，巡邏員警趕往了解，發現1輛自小客車內躺臥一名男子，經員警上前呼喊，邱姓男子（34歲）起身表示在停車場等候妻子整理頭髮，但員警察覺邱男答非所問要求檢查後座隨身手提包，查獲大批毒品、刀械等違禁品。

    新興分局依槍砲刀械管制條例與毒品危害防制條例、社會秩序維護法將邱男逮捕偵訊，並擴大清查男子毒品來源以及是否有涉及其他不法情形，分局長陳世煌表示，對於維護治安的決心不會鬆懈，打擊毒品，持續針對轄內治安熱點加強巡守，並強化夜間可疑人車盤查。

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    高雄一名邱姓男子疑似吸毒躺臥車上露餡，被警查獲大批毒品、刀械逮捕送辦。（民眾提供）

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    高雄一名邱姓男子疑似吸毒躺臥車上露餡，被警查獲大批毒品、刀械逮捕送辦。（民眾提供）

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