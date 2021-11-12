追查摩鐵雙屍案 高市刑大循線破獲毒工廠起獲14公斤毒咖啡

警方追查鼓山摩鐵雙屍命案，溯源追出製毒工廠。（記者黃佳琳翻攝）

2021/11/12 14:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市鼓山區某汽車旅館6日傳出情侶雙屍命案，警方在現場搜出似毒品粉末，經溯源追查，找到位於高雄左營的毒品分裝廠，並查出高雄大部分的毒品來源都跟它有關，高市刑大逮捕23歲夏姓男子，檢方將這位幕後金主聲押獲准。

高市刑大指出，6日傳出洪姓情侶檔陳屍汽車旅館後，先查出柯姓男子（21歲）和蔡姓女子（18歲）曾在當天凌晨2點多到摩鐵找洪男，警方於當天晚間找到柯、蔡，並在他們車上搜出K他命5包、咖啡包139包。

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柯男落網後，辯稱毒品來源是死者洪男所提供，被檢方聲押後，高市刑大持續溯源，9日凌晨，在高雄市左營區重清路一帶，找到一處毒品分裝工廠，並逮捕在場的陳姓（24歲）、胡姓（23歲）2名男子後，又陸續拘捕該據點現場負責人陳姓男子（23歲）、涉嫌批購毒品的何姓男子（23歲）等人。

高市刑大當場還搜出重達14公斤、共3931包的毒品咖啡包及原料，根據線報，查出該據點的幕後金主為夏姓男子（23歲），而夏男得知據點被警方查獲，也四處逃竄躲避，但仍被警方在鼓山區某汽車旅館拘捕到案，夏落網後行使緘默權，檢方聲押夏、何、陳獲准，並持續擴大追查毒品來源及流向。

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