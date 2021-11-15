「認錯人」警局前砸車開槍 囂張2煞收押禁見

詹男等人所開的銀色賓士，在分局旁30公尺外的加油站，被警方逮捕攔下。（資料照）

2021/11/15 11:22

〔記者王定傳／新北報導〕涂姓白牌車司機昨凌晨在新北市三重區的好樂迪KTV載客，遭20歲詹男等4煞「認錯人」攔車，涂姓司機嚇得將車開至警局求救，詹男等人則在司機衝下車求救時，涉嫌持球棒、開山刀砸車，甚至還開瓦斯槍示威，檢方昨訊後將詹男等4人聲押禁見，新北地院今裁定詹、林2嫌收押禁見、褚姓嫌犯請回，高姓嫌犯尚未有裁定結果。

檢警調查，涂姓司機昨凌晨12點多在三重的好樂迪附近繞圈待客時，載到30歲張姓男乘客及31歲陳姓男乘客，涂姓司機準備開車離去時，卻被詹男懷疑有仇家在車上，隨即召集兩車共4人當街攔車，4人則分持棍棒敲打白牌車的後方擋風玻璃。

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涂姓司機隨即將車就近開至三重分局求救，一到分局門口後，車內3人即狂奔下車到警局值班台報案，4嫌竟大膽追到警分局門口，還趁3人下車時狂砸，甚至持瓦斯槍朝車輛開1槍洩憤。

詹男到案後供稱，日前與1名龍姓男子發生糾紛，兩人大打出手，龍男還告他傷害，他又看到龍男在IG上打卡，才會開車載同夥當街攔車及砸車洩憤，沒想到卻「找錯人」。

警方將涉行兇的詹男等4人法辦後，新北地檢署昨訊後依恐嚇、強制、毀損、妨害秩序及恐嚇危害安全等罪嫌，且有串證及反覆實施之虞，將4人聲押禁見。

檢方並表示，詹男等人公然聚眾，在街頭及警察機關附近追逐施暴，藐視及挑戰公權力，目無法紀，針對此類案件，將從嚴、從速偵辦，以維治安。

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