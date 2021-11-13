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    首頁　>　社會

    退將于北辰遭死亡恐嚇 警：嫌犯使用境外IP一次性電郵

    國民黨黃國園黨部主委、退役少將于北辰（見圖）收到署名「中華民族復興鋤奸隊台北分隊」恐嚇電子郵件，警方追查發現使用境外IP。（資料照）

    國民黨黃國園黨部主委、退役少將于北辰（見圖）收到署名「中華民族復興鋤奸隊台北分隊」恐嚇電子郵件，警方追查發現使用境外IP。（資料照）

    2021/11/13 20:19

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕前國民黨黃國園黨部主委、退役少將于北辰12日收到署名「中華民族復興鋤奸隊台北分隊」的恐嚇電子郵件，內容提及要對他的家人不利。據了解，警方追查寄送恐嚇電子郵件的信箱是一次性電子郵件，IP位置應在德國，桃園市警察局刑事警察大隊科技偵查隊與桃園警分局偵查隊持續追查中。

    恐嚇電子郵件內容寫道：「從今天起你（指于北辰）的家人，會一個一個死去，我可不是跟你開玩笑。」于北辰12日已向桃園警方報案，他向恐嚇者喊話說，他是中華民國軍人，「仰不愧於天、俯不怍於人」，希望有事情衝著他來，不要針對他的家人。他在很多公開節目批評中國共產黨、解放軍，這樣竟然還遭到恐嚇，還有沒有公理？

    據了解，寄送恐嚇電子郵件的信箱，是用「武統台灣」的英文諧音所註冊的信箱，屬境外IP、IP位置應在德國，警方已寄發郵件到該信箱，但對方並未點擊，警方研判是一次性電子郵件，目前已沒有人使用。

    因涉案嫌犯使用境外IP，而且很多一次性電子郵件發信後信箱就失效，甚至有木馬程式，還具備自動刪除功能，增加追查難度，桃園警方除了持續追辦，也將行文刑事警察局共同偵辦。

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