調查局長今交接 王俊力：推動反制中共滲透等指標性案件

調查局今舉行卸任、新任局長交接典禮，王俊力從呂文忠手中，接下局長一職。（記者錢利忠攝）

2021/11/15 10:14

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局今早舉行卸、新任局長交接典禮，王俊力接手呂文忠成為新任調查局長，呂文忠則調任最高檢察署主任。法務部長蔡清祥致詞表示，對於卸任的呂文忠表達感謝之意，對於新任的王俊力則表達誠摯的祝賀，王俊力曾官拜中校，歷練完整，期盼他在台灣面臨中共侵略意圖的險惡時刻，能以其具國安思維的領導統御方式來帶領調查局。

蔡清祥表示，調查局是一個非常團結、凝聚向心，並深富人情味的機關，所有展抱（意旨訓練調查官的展抱山莊）兒女都懷著一股「淡淡的桂花香、濃濃的人情味」的氣質，調查局是一個大家庭，本人過去有幸參與其中，成為一分子，甚感與有榮焉；「一日調查員，終身調查員」，由於全體調查同仁的犧牲奉獻，調查局才有今天的榮譽。

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蔡清祥說，期許新任王俊力局長就任後，發揮所長，讓同屬法務部的調查局與檢察機關、廉政署協力合作，發揮團隊合作精神，整合資源力量，再創佳績，以符合社會期待並得到民眾的肯定。

新任局長王俊力致詞時則表示，感謝部長及各级長官的信任及肯定，接這項深具挑戰的工作，必然全力以赴；未來將遵照總統對本局所提「因應全球變局深化情報部署」、「善用國安法規反制境外滲透」、「協力民間企業防範挖角竊密」、「强化資安體系遏止網路犯罪」等重要指示，做好國安及司法團隊間的橫向聯繁，有效推動建構安全防護網、反制中共滲透、打擊非傳統威脅的國安工作，以及全力偵辦竊取營業秘密、網路、妨害綠能等新型態或指標性案件。

王俊力說，期許未來能帶領調查局朝四大方向努力：一、具有鋼鐵般的紀律團隊；二、具有計畫性的專業團隊；三、具有執行力的效率團隊；四、具有凝聚力的和諧團隊；他也將效法部長蔡清祥在擔任調查局長任內，極力為調查局找出存在的功能與價值，成功定位新的工作方向，帶領同仁在各項工作領域上，展現輝煌的工作成果，也將接續呂文忠局長勤走基層、傾聽年輕世代的聲音、勇於面對問題及大力改革的精神，上任後必將戮力傳承「國家的調查局、人民的調查局、人權的調查局、科技的調查局、創新的調查局」之五大核心價值。

呂文忠則表示，這三年多來歷經了兩次選舉，也面臨人類史上最嚴峻的COVID-19肺炎疫情，加上兩岸情勢嚴峻，境外勢力的滲透，新型態干擾選舉的模式，假訊息散布、駭客攻擊，高科技產業營業秘密的竊取，以及人才的挖角、妨害綠能產業發展犯罪等，都是我們所面對的新課題，所幸在調查局全體同仁的共同努力及各級長官的指導支持下，我們逐一的克服困難，交出一張張漂亮的成績單。

呂文忠說，從組織的創新改造，我們成立了資安工作站，專責電腦犯罪、網路駭侵、假訊息的偵辦工作，從工作的創新，我們重整了全國安全防護工作的團隊，深化工作內涵，完善機關安全防護及公務機密的維護；從核心價值的內化與深化，我們確立以國家的調查局、人民的調查局、人權的調查局、科技的調查局、創新的調查局，作為我們的工作核心價值；期待在新任局長王俊力的帶領下，再寫下調查局新的一頁。

桃園地檢署檢察長王俊力今接任調查局長。（資料照）

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