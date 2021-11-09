如何看待內定新任局長王俊力？ 呂文忠：他很優秀、工作認真

調查局近期接連傳出毒品掉包及筆錄失竊案，局長呂文忠今主持毒品證物公開銷燬儀式時，痛定思痛地表示，「我保證以後不會再發生同樣的弊端！」（調查局提供）

2021/11/09 16:24

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局近期接連傳出毒品掉包及筆錄失竊案，讓內部長年沉痾與弊病一一現形，日前傳出調查局長內定由具軍方背景的桃園地檢署檢察長王俊力接任，現任局長呂文忠將調往最高檢察署；對於未來可能歸建回檢察體系，呂文忠今天表示：「我自己是沒有接到這個消息，長官任何的安排，我都尊重」。

呂文忠今主持毒品證物公開銷燬儀式，媒體追問如何看待內定調查局新局長王俊力？呂文忠指出，他與王俊力共事很久，從72年當兵時就認識，在同一個軍法單位服務，王俊力工作非常認真，也非常優秀。

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針對調查局近來大小爭議不斷及呂文忠先前答詢立委時脫口「樹大必有枯枝，人多必有白癡」一事，呂文忠解釋，調查局的工作一方面包括國家安全的維護，二方面有重大犯罪的調查，壓力很大，當時他在立法院答覆委員，說出「樹大必有枯枝，人多必有白癡」這句話，其實只是形容一個單位在人多的情況下，難免會有一些害群之馬，當時立委列舉一些調查局同仁違法犯紀的例子，他就用這句話來答覆。

呂文忠強調，調查局的同仁都非常優秀，工作也非常認真，在工作表現上兢兢業業，他擔任局長3年2個月來，歷經疫情、也面對很多新型態的犯罪，例如假訊息案件、境外勢力竊取營業秘密及挖角等案件，調查局同仁都辦得有聲有色，交出一張亮麗的成績單。

呂文忠說，面對同仁違法、犯錯，他一定會痛定思痛地來檢討，杜絕所有可能發生的弊端，就像毒品掉包案件發生後，調查局即提出十項防弊措施，法務部也支持調查局的改革，將來毒品案件會直接移送地檢署，保證以後不會再發生同樣（堅守自盜掉包毒品證物）的弊端。

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