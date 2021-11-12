脫離舒適圈扛下調查局長重擔 王俊力揭心路歷程...

法務部長蔡清祥（左）表示將當準調查局長王俊力（右）的最佳後盾。（記者吳政峰攝）

2021/11/12 19:22

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地檢署檢察長王俊力下15日將接下調查局長重擔，12日赴法務部拜會部長蔡清祥。王俊力受訪時揭露心路歷程，表示家人原本認為他在檢察體系做得不錯，擔心到了調查局不知會如何，但經過蔡清祥數度提點與指教，他終於卸下心防，勇敢地踏出新的一步、承擔重責大任，未來除了辦案，還將加強國安情報分析與反制。

王俊力說，他原本是軍人，考上司法官後，樂於工作，雖然期間多次有人試圖說服他轉任法官，但他認為擔任檢察官更能主動積極地實踐正義。而後當上檢察長，與調查局和警察共辦環境、國安等諸多案件，合作無間，自認當個檢察長游刃有餘。

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日前接獲蔡清祥垂詢是否有接任調查局長的意願，王俊力返家和妻兒討論，家人認為他在檢察界做得風評不錯，要冒險再去領導另一個不熟悉的體系，風險不低。家人的意見讓他陷入躊躇，深思著是否要離開熟悉的檢察體系。

但經過蔡清祥數度約詢，並給予提點與指教，蔡清祥甚至和王俊力分享自己曾當過調查局長的經驗，並強調會「傾囊相授」，終於化解王俊力的憂慮，點頭同意接下重擔。

「和調查局同仁當朋友！」王俊力表示，調查局長的視野勢必要更加寬廣與全面，將以教學相長的心態帶領調查局，未來除了專注在查賄、肅貪、毒品等偵查，在台灣國際情勢嚴峻之際，更要強化國家安全重要性，從情報蒐集、防堵駭客攻擊、瓦解假訊息、甚至是反制敵對勢力攻擊，以維護國安為己任。

蔡清祥直指王俊力在擔任法務部檢察司長一職表現優異，而今調派調查局長是人盡其才，悉用其力，而他也會做為最佳後盾，勉勵王為了國家與人民全力以赴。

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