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    王俊力以台高檢主任派任調查局長 呂文忠歸建檢察體系

    桃園地檢署檢察長王俊力將接任調查局長。（資料照）

    桃園地檢署檢察長王俊力將接任調查局長。（資料照）

    2021/11/11 12:56

    〔記者吳政峰／台北報導〕行政院10日核定桃園地檢署檢察長王俊力將接調查局長一職，檢察官人事審議委員會旋於11日召開緊急會議，會中通過王俊力先調台高檢主任，日後將以主任新職借調派任調查局長；而現任調查局長呂文忠則歸建台高檢主任，並將調往最高檢察署，擬另有重用。

    呂文忠當年是以台高檢主任身分借調調查局長一職，而今檢審委員通過其歸建案後，回任原職，再調陞最高檢，據悉，呂文忠沉潛一陣子後，將另有重用；王俊力則是現職桃檢檢察長，尋呂文忠模式先調往台高檢主任，再借調調查局長新職。呂、王二人的交接期日將於近日公布。

    呂文忠3年前從行政執行署署長改任調查局長，歷經九合一選舉與總統大選，查緝假訊息，並成立資安工作站反制境外敵對勢力的認知作戰；在武漢肺炎疫情期間，則嚴辦疫情謠言與囤積民生物品案件，獲得肯定。

    王俊力曾任連江、澎湖、橋頭地檢署檢察長，2018年接任法務部檢察司司長，通過兒虐、假訊息、酒駕、限制出境出海、行政簽結法制化、檢察審查會、立案審查中心等多項法案與措施，去年獲派出任桃園地檢署檢察長。

    調查局長呂文忠歸建檢察體系後將另有重用。（合成圖，資料照）

    調查局長呂文忠歸建檢察體系後將另有重用。（合成圖，資料照）

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