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    調查局長換人！ 軍方出身桃檢檢察長王俊力將接任

    具有軍方背景的桃園地檢署檢察長王俊力待層峰審核通過後，可望接掌調查局。（資料照）

    具有軍方背景的桃園地檢署檢察長王俊力待層峰審核通過後，可望接掌調查局。（資料照）

    2021/11/08 18:22

    〔記者吳政峰／台北報導〕調查局近期傳出毒品與筆錄失竊案，讓內部長年沉痾與弊病一一現形，局長呂文忠痛定思痛、戮力改革，並表示事情到一段落會「負起責任」。據悉，2星期前，法務部已展開人事徵詢程序，具有軍方背景的桃園地檢署檢察長王俊力待層峰審核通過後，可望接掌調查局。

    王俊力現年59歲，政戰學校法律系畢業，政大法律所碩士，司法官學院29期結業。他當年以中校之姿通過司法官特考，成為軍中黑馬，而他也是少數受過軍方訓練的檢察長，個性低調沉穩，使命必達。

    王俊力曾任連江、澎湖、橋頭地檢署檢察長，2018年接任法務部檢察司司長，通過兒虐、假訊息、酒駕、限制出境出海、行政簽結法制化、檢察審查會、立案審查中心等多項法案與措施，去年獲派出任桃園地檢署檢察長。

    桃檢地理位子特殊，案件量全國第二，王俊力一上任就向高檢署反映爭取員額；其次，桃檢年輕檢察官多及流動率大所引發的積案問題，王俊力透過獎勵與協同辦案提高辦案效率；而桃檢案件繁雜，他強化立案審查中心功能，篩除濫訴案件，降低收案量；為了留住檢察官，王也和桃園市政府簽約，合辦興建檢察官職務宿舍。

    此外，在王俊力督軍下，桃檢挖出調查局毒品失竊案主嫌、也就是內鬼徐宿良；他也和調查局密切配合，破獲上千株的大麻植株；而近日桃檢破獲砂石場排放廢水，拯救染有「台版撒哈拉沙漠」稱號的草漯沙丘、外籍山老鼠集團盜伐珍貴台灣扁柏案，王亦和警方配合良好。

    呂文忠歸建高檢署接任主任

    兩岸目前情勢緊繃，面對中共文攻武嚇、假訊息認知干擾、資訊作戰，調查局長所具備的能力，除了傳統的偵辦與情報蒐集剖析，還要有反制間諜與抗衡的國防能力，有軍方背景及辦案能力的王俊力，不啻為較佳的繼任人選。呂文忠則將歸建高檢署，可望接任主任。

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