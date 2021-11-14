慣竊偷爬上漁船竊外籍漁工現金 遭漁工壓制報警送辦

警方抵達現場將許男帶回偵辦。（民眾提供）

2021/11/14 17:28

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆一名許姓慣竊犯經常趁著深夜或清晨時分，跑到漁港內，爬上漁船後，偷走在內休息的印尼等外籍漁工的現金，行徑惡劣。今日清晨4時許，許男再次下手偷走5千元，碰巧被船上的漁工發現，當場將他壓制，並通知警方前往將他帶回偵辦。警詢後，依涉犯竊盜罪嫌，將許男移送法辦。

基隆港務警察總隊獲報後，立刻派員趕往現場，將犯嫌帶回偵辦，發現許男於上個月27日就曾用同樣手法，偷走某漁船上印尼籍漁工的2萬多元現金；經調閱監視器後已鎖定許男身分，但他卻刻意多次傳喚不到，準備向法院聲請拘提時，今天清晨就再次犯案落網。

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據悉，40多歲許男有多起毒品、竊盜前科，是地方的頭痛人物，經常在正濱等漁港內犯案，專挑船上漁工熟睡的凌晨至清晨時分下手，偷偷攀上漁船，伺機下手，許多外籍漁工的辛苦錢，都被許男搜刮一空行徑非常惡劣；若不幸被發現，還會謊稱自己是釣客，爬到船上找合適的釣點，藉此降低漁工戒心。

今日清晨5時許，許男再次攀爬到漁船上，下手偷走外籍漁工5千多元時，被人發現，當場將他壓制在地，通知警方到場帶回偵辦。

警方偵訊時，許男均承認犯行，警詢後依涉犯竊盜罪嫌，將許男移送基隆地檢署偵辦。

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