為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    慣竊洗劫土地公廟香油錢 「神明護祐」警方逮到人

    張嫌移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    張嫌移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    2021/11/13 15:10

    〔記者邱俊福／台北報導〕48歲張姓慣竊昨天清晨駕車行經北市內湖路三段時，涉嫌竊走一間土地公廟「功德箱」內萬餘元的香油錢，北市警內湖分局內湖派出所據報經10小時的全力清查，鎖定張嫌位於新北市烏來區的老家查察，因當時張嫌藏身附近友人住處，讓警方一度撲空，結果警察鍥而不捨再度前往察看，竟巧遇誤以為警方離去而返家的張嫌，順利逮人到案，也讓辦案人員笑說「神明的護祐」。

    警方表示，昨日清晨6時許，該土地公廟廟公報案，指稱一早發現鐵門遭人破壞，功德箱也遭人撬開，上萬元香油錢被竊一空，立即成立專案小組，調閱監視器影像、採集犯嫌相關微物跡證及犯罪痕跡等清查，最後鎖定張姓慣竊涉嫌重大。

    而查緝過程中，發現張嫌一路駕車行經北市內湖區、大安區、中山區、新北市三重區、新店區及烏來區等區，最後行蹤於新北市烏來區新烏路三段一帶，由於張嫌老家位於該處，研判可能是藏匿地點。

    昨天下午4時許，警方前往張嫌老家查察，不見人影，便前往附近派出所調閱相關監視器追查，進一步確認張嫌並未離開烏來區後，警方再度前往張嫌老家碰運氣，結果原本藏身附近友人住處的張嫌，以為警方已經離去，正欲進家門，就被再度登門的警方活逮。

    警方表示，張嫌原本否認相關犯行，但在一一出示相關跡證後，才坦承犯案，並在警方陪同下取出長、中、短的撬棒及油壓剪等犯案工具，及贓款1萬2200元，全案訊後依加重竊盜罪移送士林地方檢察署偵辦。

    遭竊的土地公廟。（記者邱俊福翻攝）

    遭竊的土地公廟。（記者邱俊福翻攝）

    土地公廟功德箱被破壞。（記者邱俊福翻攝）

    土地公廟功德箱被破壞。（記者邱俊福翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    慣竊沒錢就到廟宇「進補」 遇鷹眼警GG了
    2020/08/08 17:39

    慣竊沒錢就到廟宇「進補」 遇鷹眼警GG了
    「美國總統」偷香油錢？ 還穿「祈求」T恤盼老天保佑
    2019/01/08 17:36

    「美國總統」偷香油錢？ 還穿「祈求」T恤盼老天保佑

    秋冬是減肥好時機！健康甩肉靠這招
    舉頭有神明！ 慣竊偷香油錢 七爺、八爺天天入夢
    2017/07/13 14:46

    舉頭有神明！ 慣竊偷香油錢 七爺、八爺天天入夢
    帶平安符偷香油錢失手被逮 男子跪神明求饒
    2016/08/27 18:59

    帶平安符偷香油錢失手被逮 男子跪神明求饒

    Focus Active Lv2超質型
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播