慣竊洗劫土地公廟香油錢 「神明護祐」警方逮到人

張嫌移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2021/11/13 15:10

〔記者邱俊福／台北報導〕48歲張姓慣竊昨天清晨駕車行經北市內湖路三段時，涉嫌竊走一間土地公廟「功德箱」內萬餘元的香油錢，北市警內湖分局內湖派出所據報經10小時的全力清查，鎖定張嫌位於新北市烏來區的老家查察，因當時張嫌藏身附近友人住處，讓警方一度撲空，結果警察鍥而不捨再度前往察看，竟巧遇誤以為警方離去而返家的張嫌，順利逮人到案，也讓辦案人員笑說「神明的護祐」。

警方表示，昨日清晨6時許，該土地公廟廟公報案，指稱一早發現鐵門遭人破壞，功德箱也遭人撬開，上萬元香油錢被竊一空，立即成立專案小組，調閱監視器影像、採集犯嫌相關微物跡證及犯罪痕跡等清查，最後鎖定張姓慣竊涉嫌重大。

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而查緝過程中，發現張嫌一路駕車行經北市內湖區、大安區、中山區、新北市三重區、新店區及烏來區等區，最後行蹤於新北市烏來區新烏路三段一帶，由於張嫌老家位於該處，研判可能是藏匿地點。

昨天下午4時許，警方前往張嫌老家查察，不見人影，便前往附近派出所調閱相關監視器追查，進一步確認張嫌並未離開烏來區後，警方再度前往張嫌老家碰運氣，結果原本藏身附近友人住處的張嫌，以為警方已經離去，正欲進家門，就被再度登門的警方活逮。

警方表示，張嫌原本否認相關犯行，但在一一出示相關跡證後，才坦承犯案，並在警方陪同下取出長、中、短的撬棒及油壓剪等犯案工具，及贓款1萬2200元，全案訊後依加重竊盜罪移送士林地方檢察署偵辦。

遭竊的土地公廟。（記者邱俊福翻攝）

土地公廟功德箱被破壞。（記者邱俊福翻攝）

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