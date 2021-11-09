去學妹家玩 集體偷半年 學校姑息 女童淪慣竊

王姓家長裝監視器蒐證，發現女 童偷錢（為保護兒童，圖經特殊 處理）。 （王先生提供）

2021/11/09 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市四至五名的六年級女學童，到同校一名五年級女學童家玩躲貓貓，多名學姊涉嫌趁機支開學妹集體偷竊，暗中偷走學妹家抽屜的現金，合計多達十萬元，且已持續半年以上；被害的王姓家長察覺有異裝監視器，將一名涉案女童人贓俱獲，王先生昨天說，原本想給孩子機會暫不報案，但當他得知涉案女童去年曾偷竊其他家長財物，校方知情卻沒採取防範措施，讓他成為受害者，已決定報案並為孩子轉學。

被偷10萬 家長裝監視器逮童報警

王先生說，女兒讀國小五年級，今年五月起，經常帶四至五名同校六年級的女生到家裡玩，但每次女生離開後，他發現放在三樓房間抽屜內的現金不翼而飛，原以為是自己花掉了記錯，但後來連悠遊卡、游泳券等也不見，於是上月八日小朋友來玩的時候，事先在房間內裝設監視器查明真相。

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錢分同學養倉鼠、打彈珠、夾娃娃等

當天果真從監視器發現，其中一名女童打開抽屜拿東西，然後若無其事離開，他事後趕緊開抽屜清點，裡面的金錢果然短少，馬上找女童詢問：「有沒有在我們家做不應該做的事？」女童很快就承認並認錯：「對不起，我錯了，我不應該在你家偷錢！」女童本來說偷一次、後來說兩、三次，且錢分給同學養倉鼠、去夜市打彈珠、射氣球及夾娃娃等。

王先生才恍然大悟，女兒曾跟他說，「那些姊姊」來家裡玩躲貓貓，都故意支開她，研判應是利於下手，有次還被女兒撞見該名女生在抽屜偷錢，但對方竟只看了女兒一眼，就好像沒這回事般走開，估計至少有十萬元遭竊。

女童曾偷其他家長財物 校方未輔導

王先生表示，幾經思考原想給這些孩子機會暫不報案，但向學校反映赫然得知，該名被她人贓俱獲女童，去年即有偷竊其他家長手機、皮夾及衣服等財物情形。校方明明知情，卻都沒有採取防範措施，連對女童的輔導紀錄都沒有，讓他時隔一年成為受害者，小孩子偷竊不能全然怪學校，但校方唯恐影響校譽或考績，都希望當沒這回事，反而變成姑息小孩繼續學壞，甚至女兒及其他學童可能被帶壞，對此他無法接受，已決定向警方報案並為孩子轉學。

而校方了解發現，這是一起連續偷竊，學姊們利用到學妹家念書、遊戲等機會，支開學妹行竊，時間長達半年以上，情節嚴重，朝集體或集團竊盜調查中。

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