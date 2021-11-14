志願役軍人疑在飛彈營區輕生 初步調查與訓練無關

2021/11/14 14:45

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區空軍楊梅飛彈營區一名24歲志願役軍人，昨（13日）中午在營區頂樓輕生，被人發現失去呼吸心跳，軍隊長官立即通知營區醫官前來急救，同時派遣軍方救護車將他送往楊梅天成醫院，但急救後仍告不治，軍方稍早已報請憲兵隊、桃園地檢署完成相驗，初步調查無外力介入，也與軍隊管理、訓練無關，家屬也對死因無意見。至於事件詳細發生原因，仍有待後續進一步調查釐清。

據了解，這名志願役軍人為空軍防空部所屬單位的一兵，透過招募考試入選服役。軍方指出，該名軍人個性較為內向，有時會讓人感覺心情不好，軍方也有派員關心輔導，昨天上午並沒發現男子有任何異狀，還和軍中同袍一同吃飯，由於近期軍隊也無特別激烈訓練，初步已排除跟軍隊訓練管理有關。

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軍方事發後調閱監視器發現，這名志願役一兵是昨日中午12點50分許上到頂樓，約下午2點許，另3名同袍因訓練而上頂樓，才發現他已失去生命跡象，趕緊通報長官，家屬接獲消息後，也對死因無意見。空軍防空部後續也會全力協助家屬辦理喪葬事宜。

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