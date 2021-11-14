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    首頁　>　社會

    改裝車噪音擾民 苗警聯合稽查開18罰單還查獲毒品

    苗栗縣警察局昨晚動員5個警分局近百名警力，並會同苗栗監理站、苗栗縣政府環保局，在頭份市中興路與建國路口執行路檢，開出18件交通違規單，並查獲1件毒品案。 （圖由警方提供）

    苗栗縣警察局昨晚動員5個警分局近百名警力，並會同苗栗監理站、苗栗縣政府環保局，在頭份市中興路與建國路口執行路檢，開出18件交通違規單，並查獲1件毒品案。 （圖由警方提供）

    2021/11/14 13:35

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市區，近日夜間經常發生有改裝排氣管車輛橫行、製造噪音等擾民情形。苗栗縣警察局昨晚動員5個警分局近百名警力，並會同苗栗監理站、苗栗縣政府環保局，在頭份市中興路與建國路口執行路檢，開出18件交通違規單，並查獲1件毒品案。

    警察局表示，未來每週末也將規劃18處防制危險駕車守望勤務、動用40名警力，呼籲所有用路人務必遵守刑事、交通等法令，以保障自身及他人權益與安全。

    警察局交通隊表示，昨晚聯合實施稽查，針對改裝車體、排氣管、變更車燈顏色等違規行為加強取締，分別舉發4件改裝排氣管（音量超標）、1件擅自變更燈光原有規格、1件酒後駕車、9件闖紅燈、1件未依號誌指示行駛、及2件無照駕駛等違規行為，總共18件交通違規單。

    其中，執行巡邏守望勤務的員警，發現超商飲食區客人精神恍惚，直覺有異，上前盤查逐一追問，更查獲第二級毒品安非他命重達0.52公克及吸食電火燈工具，全案依毒品危害防制條例移送苗栗地方檢察署偵辦。

    警察局表示，治安平穩、交通順暢及為民服務是警察3大職責，針對違法、違規行為絕不容許任何人挑戰及藐視公權力行為，苗警一定嚴查到底，並在每週末規劃18處防制危險駕車守望勤務、動用40名警力，呼籲所有用路人務必遵守刑事、交通等相關法令，以保障自身及他人權益與安全。

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