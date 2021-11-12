行車糾紛流行拿鋁棒？ 花蓮阿伯持球棒下車叫囂完蛋了…

花蓮52歲邱姓汽車駕駛右手持球棒與騎乘機車的黃姓男大生理論。（警方提供）

2021/11/12 11:55

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台中市7日發生一起行車糾紛，宋姓男大生遭3名惡煞持鋁棒圍毆重傷至命危，引發全台關注。花蓮市昨日中午也發生52歲汽車駕駛疑似隨意變化車道，遭騎乘機車的男大生鳴喇叭提醒後，持球棒下車揮舞叫囂，還飆罵三字經，爭執過程全被民眾拍下放上臉書，網友一面倒認為阿伯太不理性，警方目前已介入調查，將朝恐嚇、強制、公然侮辱等罪偵辦。

花蓮市中美路昨中午發生一起行車糾紛，18歲黃姓機車騎士載友人，沿中美路由北往南方向在機車道上行駛，突遇前方自小客車未打方向燈即右切機車道，騎士受驚嚇後，急忙按喇叭示意提醒，未料此舉引來小客車邱姓駕駛不滿。

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邱男索性將白色豐田汽車停在機車道上，下車與騎士理論，雙方起口角爭執後，返回車上右手拿球棒下車揮舞，過程還飆罵三字經，指著騎士斥責後才駕車離去，離譜恐嚇行徑全被一旁熱心路人錄影拍下放上網公審，文章一出引發眾怒，認為汽車駕駛太囂張。

花蓮分局副分局長劉永鑫說，警方獲知後，主動介入偵查，已掌握雙方身分，將通知涉案人到案說明，針對汽車駕駛人，全案朝恐嚇、強制及公然侮辱等罪偵辦；另汽車未打方向燈右切並將車輛突然停放在機慢車道的行為，違反道路交通管理處罰條例第42條及第60條第2項規定，可處新台幣1200元至3600元及新台幣900元至1800元罰鍰。

花蓮分局表示，呼籲用路人，若遇行車糾紛，務必保持理性報警處理，任何不理性行為都可能導致自己違法並遭受刑事處分與交通違規處罰。

花蓮市昨日中午發生52歲汽車駕駛疑似隨意變化車道，遭機車騎士鳴喇叭提醒後，持球棒下車揮舞叫囂，還飆罵三字經，爭執過程全被民眾拍下放上臉書。（警方提供）

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