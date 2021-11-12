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    首頁　>　社會

    行車糾紛自保之道：遇到暴力 直接開走報案求救

    持棒球棍強拉宋姓大學生下車施暴的張敦量，是彰化縣一家食品公司的小開。（記者張瑞楨翻攝）

    持棒球棍強拉宋姓大學生下車施暴的張敦量，是彰化縣一家食品公司的小開。（記者張瑞楨翻攝）

    2021/11/12 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕逢甲宋姓大學生開車夜歸，與「海神」瑪莎拉蒂豪車擦撞，被「海神」車內三名惡煞，打得顱內出血一度命危，至今仍昏迷不醒，引發社會恐慌，台中市警局交通警察大隊行政組巡官鄧錦宏提供「自保」之道，首先是冷靜，有助於研判局勢，其二是在車內儘速打電話報警，如果對方二話不說就砸車施暴，他強調，「自我保護」最重要，不需顧忌肇事逃逸等法律責任，直接開車到人多之處報案求救。

    鄧錦宏強調，行車事故、糾紛的樣態很多，不論如何，保護自己最重要，目前警察、消防的基台互通，只要打通其中一個單位，都能夠求救，例如打至一一○，可以告訴警方，對方持槍威嚇，已有人受傷，請通報消防局派救護車，把危機精簡描述清晰，有助於警方迅速派遣警力營救。

    他建議，案發第一時間，就在車內打電話報警，如果對方二話不說砸車施暴，已經緊急到沒時間打電話報警，此時，不必考慮「肇事逃逸」等法律責任，「自保」最重要，緊閉車窗、迅速駛離現場，用高呼、按喇叭等手法，引起路人注意，此時要懂得隨機應變，包括社區守望相助崗、學校大門警衛室、超商人多處，都能就近求助報警。

    至於坊間的行車監視器，他建議車主安裝，維護自己的法律權益，某些時候，施暴者得知有錄影，會比較收斂。

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