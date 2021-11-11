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    首頁　>　社會

    怪手鏟斗壓頂害工頭重傷 司機賠償125萬改判2年8月

    黃男駕駛怪手攻擊工頭，被高雄高分院判罪。（資料照）

    黃男駕駛怪手攻擊工頭，被高雄高分院判罪。（資料照）

    2021/11/11 07:05

    〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓男子因施工與蔡姓工頭起爭執，涉嫌操作挖土機鏟斗攻擊，蔡因被鏟斗凹糟蓋頂，頭頸部受重傷，高雄高分院審酌黃賠償上百萬元，並取得蔡諒解，從有期徒刑6年，改判2年8月。

    判決書指出，2018年5月18日上午，黃姓被告在高雄市大寮區和發工業區和春基地操作挖土機，進行地下挖溝內電信管線工程挖掘、整地工作，而蔡姓被害人則為現場工頭，負責指揮黃挖掘溝渠之深度及整地。

    上午10時18分許，2人因施工問題發生口角爭執，黃嫌一時氣憤，以站在溝渠內的蔡男為目標，平行移動挖土機鏟斗至他站立位置上方，再將鏟斗凹槽朝下，對著他頭頸部，操作鏟斗往下壓，以覆蓋其身的方式攻擊，導致他被壓倒在地而傷及頸部，幸經他人及時發現，喝令黃嫌移開鏟斗，將蔡送醫急救，始倖免於難。

    高雄地院依重傷害罪，判處黃嫌有期徒刑6年，他不服上訴高雄高分院，合議庭法官審酌黃嫌駕駛怪手長達30年，每月收入不固定，又要照顧4名子女，因一時行動犯錯，事後坦承反悔，並賠償125萬元，及蔡替他求情，因此從輕量處徒刑2年8月，可上訴。

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