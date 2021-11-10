「不放棄任何一位更生人！」 更生保護會76歲有大企業相助

第七十六屆更生保護節慶祝大會，讓許多默默行善的企業浮出檯面。（記者吳政峰翻攝）

2021/11/10 21:57

〔記者吳政峰／台北報導〕「不放棄任何一位更生人！」負責協助犯錯者重生的更生保護會，成立至今已76年，10日下午在法務部舉辦「勇者無懼向前行」第76屆更生保護節慶祝大會，頒獎給默默贊助更保的台新金控董事長吳東亮等老闆，讓這些願意扶助陰暗角落弱勢族群的善舉曝光。

更保成立76週年，10日下午2時在法務部5樓大禮堂舉辦「勇者無懼 向前行」」－第76屆更生保護節慶祝大會。法務部、更保於每年更生保護節前夕（11月11日）均會藉由公開場合，表揚長期協助推動更保績效卓著的團體及個人，讓社會大眾接納更生人，給予重新開始的機會。

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今年獲頒行政院院長獎是吳東亮，親自到場受獎，富邦集團及東森公司亦因協助推動更保工作，雙雙成為法務部長獎受獎人。近期更可望接獲總統召見，進入總統府接受表揚。

法務部指出，企業集團具有高度指標性，能夠引領社會大眾接納更生人，也希望透過公私協力，互助合作，甚至如台新金控及昇恆昌等企業經營者，願意參與更保組織運作，提供企業經營專業知能，相信將更能深化更生保護會的服務與效能。

法務部長蔡清祥致詞表示，要向長期投入監所教化與更保工作、奉獻善心與關懷的志工、社會熱心人士及團體表達敬意與感謝，這些努力和付出是更生人能夠順利回歸社會的後盾，也是安定社會的力量。

另外也有更生人、服務團體、協力廠商及更生家庭代表因表現優異獲得表揚，蔡清祥直言，每位服務有功人員都有令人欽佩的「無我為人」的博愛事蹟，而每個成功重生的更生人與更生家庭也都有段感人故事。

「不放棄任何一位更生人！」蔡清祥強調，將與時俱進推動各項服務，關懷協助受保護更生人及其家庭，同時也呼籲社會大眾在防疫期間，逐步恢復正常生活之時，也能繼續支持更生，推動更生，協助更生朋友順利走下去。

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