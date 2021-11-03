不忍家人「心同囚」 浪子出監蛻變果乾達人兼行善

陳柏全出獄後學習蛻變成為果乾達人，還成立「陳全嚴選」臉書社團，努力創業做網路行銷工作。（記者王俊忠攝）

2021/11/03 19:13

〔記者王俊忠／台南報導〕「我已經浪費約10年生命了，逝去的不可能重來，且為了不能再懲罰父母、家人，必須拋去過往的江湖不歸路，走回正途」。曾在台南1位已故角頭大哥麾下、參與暴力集團組織犯罪的陳柏全，去年8月間在服刑8年多後假釋出獄，在更生保護會台南分會協助輔導下，目前是小有名氣的果乾、貨物網路直播主，暇時也行善、盼「棄暗投明」得到社會認同。

談到過往那段迷途歲月，已40歲的陳柏全略顯「歹勢」地說，參與那暴力犯罪集團、涉及槍砲、組織犯罪等罪，被判刑13年多確定，在2012年6月入獄，足足關了8年多，到2020年8月獲得假釋出獄。

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陳柏全透露，那段服刑歲月，「在監獄外頭的父母、家人等同陪我一起關」，尤其母親每週風雨無阻騎機車跋涉到南監探視他，即使會客到第8年了，媽媽每每見到身陷囹圄的他、仍會流下感傷的眼淚。他常望著母親離去的背影，就想到「在途同囚」，自己入獄，家人在外也陪著受罪、好似一起在關，等同是懲罰家人，想到這裡就覺得很不忍心，「要多替家人設想，不敢再走歹路」！

因為出獄後跟社會脫節多年，陳柏全表示，他放下過往、到左鎮農會做小雇員、幫老農民搬肥料，因為住處到左鎮農會有段距離，每天清晨5、6點就得起床出門，也學烘焙技術，包括烘芒果、鳳梨、芭樂、楊桃等果乾，且做這果乾是用純天然食材，完全不含防腐劑、甜味劑與色素等化學成分，學了一段時間後也利用工作暇時到夜市擺攤。

後來，陳柏全離開農會，他向農會租用設備烘焙果乾產品，今年過年受到疫情影響，擺攤檔期都取消，為求生意能夠持續成長，他在過年後轉型做網路直播銷售果乾，成立「陳全嚴選」的臉書社團，也跟百貨廠商合作直播銷貨，每天上午載運貨物、下午出貨，晚上就忙直播銷貨，忙得很充實。

更生保護會台南分會得知更生人陳柏全有創業需求，提供圓夢無息貸款，希望幫他穩定走好創業路。在因緣際會下，他也結識台南永康的大橋進安宮主委王俊傑，王主委邀他參與廟務、幫忙廟方慈善會的急難救助志業，已捐助過防疫物資、關懷獨居老人等，盼在未來人生能對社會有多一些正面力量。

更生人陳柏全（左二）跟著台南永康區進安宮慈善會一起做公益行善、扶助社會弱勢。（圖：陳柏全提供）

更生人陳柏全（後立者）跟著台南永康區進安宮慈善會一起做公益行善、扶助弱勢。（圖：陳柏全提供）

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