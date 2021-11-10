國3掉落物太凶狠！統計：中部路段月砸40輛車

入秋東北風強勁！國道3號中部路段1個多月來有40輛車撞擊掉落物受損。（國道七隊提供）

2021/11/10 09:59

〔記者湯世名／彰化報導〕時序入秋，東北季風強勁，國道頻傳掉落物砸車釀禍！根據國道七隊統計，轄線中部路段10月1日至11月10日掉落物造成事故車損多達21件，共有40輛車慘遭掉落物砸中受損，所幸都未釀人員傷亡，國道七隊指出，車輛行駛國道貨物掉落，駕駛人最高將挨罰1萬8000元，並責令改正或禁止通行，如造成人員傷亡更需負刑事及民事責任。

根據國道七隊統計，這21件國道掉落物砸車案件，掉落物以布勾繩、太空包、帆布、鐵製品、五金零件最常見，由於國道車速快，貨物掉落時後方車輛一旦閃避不及就會撞上，輕則造成車輛受損，重則釀車上乘員傷亡；上月28日1輛大貨車行經國道3號中部路段時，從車斗上掉落1個太空包，國道上灑滿砂石，造成後方1輛轎車閃避不及輾過太空包後失控撞擊護欄，車輛嚴重受損，所幸駕駛未受傷。

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國道七隊指出，在高速公路貨物掉落除依道路交通管理處罰條例第30條1項2款舉發（汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行）外，如造成人員傷亡並需負刑事及民事責任。

警方強調，時序已入秋季，東北季風強勁，國道3號快官至龍井路段易有側風情形發生，掉落物事故頻傳，行經該路段應小心駕駛。用路人如遇到前方路面有異物，務必保持冷靜，緊握方向盤，視物體大小閃避，但切勿急打方向盤，避免翻車，若不慎輾壓異物，先按下警示燈提醒後方來車，並鬆開油門輕踩煞車駛往路肩。行前檢查燈光、留意前方動態、勿緊跟前車保持良好視距，都可降低輾壓異物機率。

國道七隊大隊長李信義呼籲，用路人開車上高速公路前應做好檢查，將貨物捆紮牢固並嚴密覆蓋，避免貨物散落國道成為肇事因素，即使是小物件散落，在重力加速度下仍有嚴重殺傷力，且高速公路主線掉落物易讓駕駛人驚慌失措進而釀成事故災害，危及生命財產安全。

入秋東北風強勁，國道3號中部路段1個多月來掉落物種類五花八門，其中還有布鉤繩。（國道七隊提供）

入秋東北風強勁，國道3號中部路段1個多月來掉落物種類五花八門，其中還有鐵製品。（國道七隊提供）

入秋東北風強勁，國道3號中部路段1個多月來掉落物種類五花八門，其中還有大帆布。（國道七隊提供）

國道3號中部路段1個多月來掉落物種類五花八門，其中還有大型五金製品。（國道七隊提供）

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