管制生煤卡中火遭政院函告「無效」 中市府提告敗訴

台中市政府施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，遭行政院函告「應屬無效」。圖為台中火力電廠。（資料照）

2021/11/08 16:58

〔記者溫于德／台北報導〕台中市政府5年前施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，去年遭行政院以該條例部分條文已牴觸空氣污染防制法、固定污染源空污管理辦法，依地方制度法規定函告「應屬無效」；中市政府不服，提告請求撤銷。台北高等行政法院指出，依現行法制，中市府若對函告有意見應聲請釋憲，且函告並非行政處分，提起本訴於法未合，裁定駁回；可抗告。

全案源於台電台中發電廠（中火）三度超量使用生媒，2019年遭中市府依自治條例連續開罰，同時廢止2號、3號機生媒使用許可證；但政院去年3月19日函告該條例無效。中市府認為函告違法並以居民健康為由，提起本件行政訴訟。

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北高行由審判長蘇嫊娟、陪席法官劉正偉、受命法官陳雪玉組成合議庭。合議庭認為，依地方自治法相關規定，地方自治團體公布的自治條例，若與憲法、法律等牴觸時，應屬無效，並由行政院予以函告，但在現行法制下，地方自治團體若對自治條例遭函告無效，聲請釋憲，並非提起行政訴訟，釋字1310裁定意旨亦同。

合議庭指出，行政院去年3月13日函告該自治條例無效，是依地方制度法規定的審查權限，並非就具體個案，因此與「行政處分」要件不同；況且，函告是一種抽象性規範，並非自治事項的具體個案，因此，該函告性質不屬於行政處分，台中市政府提起本件行政訴訟於法未何，裁定駁回。

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