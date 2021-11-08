為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    鐵工廠晚間變成天九牌賭場 台南警破賭窟、逮24名賭客

    台南市三分局在安南區一處鐵工廠內破獲天九牌賭場，查獲包括莊家與賭客共二十四人。（警方提供）

    台南市三分局在安南區一處鐵工廠內破獲天九牌賭場，查獲包括莊家與賭客共二十四人。（警方提供）

    2021/11/08 16:30

    〔記者王俊忠／台南報導〕國內從11月2日起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情管制措施再部分放寬，即有民眾按捺不住賭癮、群聚賭博，台南市警局第三分局今天凌晨2點，在安南區安中路4段某處鐵工廠內查獲24名男女以「天九牌」聚賭，訊後分別依賭博罪嫌、社會秩序維護法移送法辦。

    南市警三分局查獲的這處賭場，白天是經營鐵工廠，卻於晚上搖身一變成為賭場，還裝設監視器監控戶外動靜，但因出入份子複雜，引起警方注意，經多日蒐證後研判鐵工廠在晚間化身職業賭場，員警今晨見時機成熟，趁機進入鐵工廠。

    賭場內的賭客見狀，企圖從後門逃竄，但警方早已在後門派員埋伏，當後門一開，1個個賭客都被員警控制，經清點現場共有莊家王姓男子、屋主陳男與賭客共24名，賭場以天九牌作為賭具，現場查扣抽頭金、賭資近2萬2000元及監視錄影設備1批。

    警方將莊家兼賭場負責人王男及屋主陳男依賭博罪嫌移送法辦，其他賭客則依社會秩序維護法裁處；另外對於該鐵皮屋工廠有無違規使用部分，也報請市府權責單位認定拆除處罰。

    三分局強調，賭場是幫派、角頭等的金錢來源，警察查緝賭博是對非法金流刨根的徹底作為，而為有效防制賭博衍生各種糾紛及暴力行為，警方對於非法賭博的查處行動會持續加強、絶不放鬆。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    警方在台南市安南區一處鐵工廠內破獲天九牌賭場。（警方提供）

    警方在台南市安南區一處鐵工廠內破獲天九牌賭場。（警方提供）

    警方發現賭場安裝監視器觀察戶外動態。（警方提供）

    警方發現賭場安裝監視器觀察戶外動態。（警方提供）

    警方查獲天九牌賭具、賭資與賭場監視器等物證。（警方提供）

    警方查獲天九牌賭具、賭資與賭場監視器等物證。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南警方破天九牌賭場！24人配穿編號背心 被糗宛如「魷魚遊戲」
    2021/10/17 22:31

    台南警方破天九牌賭場！24人配穿編號背心 被糗宛如「魷魚遊戲」
    不顧低溫在溪床農地聚賭 25名男女被逮
    2021/01/06 20:06

    不顧低溫在溪床農地聚賭 25名男女被逮

    富蘭克林推第二款理財機器人 每月5千可投資
    6坪閣樓賭場塞爆31賭客 1少爺近4萬賭資夾屁股憋不住…
    2020/12/28 10:49

    6坪閣樓賭場塞爆31賭客 1少爺近4萬賭資夾屁股憋不住…
    專車接送到山區鐵皮屋 46賭客豪擲百萬大賭天九牌
    2020/11/26 18:09

    專車接送到山區鐵皮屋 46賭客豪擲百萬大賭天九牌

    第18屆夢想資助計畫資助餐飲服務業疫後復甦
    桃園市區透天厝藏天九牌賭場 2賭客拒捕跳樓腳踝脫臼
    2020/07/07 15:28

    桃園市區透天厝藏天九牌賭場 2賭客拒捕跳樓腳踝脫臼
    暗號「阿中拚經濟」 鐵皮工廠開天九牌賭場全拆了
    2020/06/17 12:54

    暗號「阿中拚經濟」 鐵皮工廠開天九牌賭場全拆了
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播