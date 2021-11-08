鐵工廠晚間變成天九牌賭場 台南警破賭窟、逮24名賭客

台南市三分局在安南區一處鐵工廠內破獲天九牌賭場，查獲包括莊家與賭客共二十四人。（警方提供）

2021/11/08 16:30

〔記者王俊忠／台南報導〕國內從11月2日起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情管制措施再部分放寬，即有民眾按捺不住賭癮、群聚賭博，台南市警局第三分局今天凌晨2點，在安南區安中路4段某處鐵工廠內查獲24名男女以「天九牌」聚賭，訊後分別依賭博罪嫌、社會秩序維護法移送法辦。

南市警三分局查獲的這處賭場，白天是經營鐵工廠，卻於晚上搖身一變成為賭場，還裝設監視器監控戶外動靜，但因出入份子複雜，引起警方注意，經多日蒐證後研判鐵工廠在晚間化身職業賭場，員警今晨見時機成熟，趁機進入鐵工廠。

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賭場內的賭客見狀，企圖從後門逃竄，但警方早已在後門派員埋伏，當後門一開，1個個賭客都被員警控制，經清點現場共有莊家王姓男子、屋主陳男與賭客共24名，賭場以天九牌作為賭具，現場查扣抽頭金、賭資近2萬2000元及監視錄影設備1批。

警方將莊家兼賭場負責人王男及屋主陳男依賭博罪嫌移送法辦，其他賭客則依社會秩序維護法裁處；另外對於該鐵皮屋工廠有無違規使用部分，也報請市府權責單位認定拆除處罰。

三分局強調，賭場是幫派、角頭等的金錢來源，警察查緝賭博是對非法金流刨根的徹底作為，而為有效防制賭博衍生各種糾紛及暴力行為，警方對於非法賭博的查處行動會持續加強、絶不放鬆。

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警方在台南市安南區一處鐵工廠內破獲天九牌賭場。（警方提供）

警方發現賭場安裝監視器觀察戶外動態。（警方提供）

警方查獲天九牌賭具、賭資與賭場監視器等物證。（警方提供）

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