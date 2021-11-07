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    首頁　>　社會

    花蓮中橫羊頭山 22歲登山客墜10米邊坡死亡

    花蓮縣消防局今早6點多接獲報案，指出有一名登山客攀登羊頭山，約在步道3.7公里處附近摔落約10米深的邊坡。（民眾提供）

    花蓮縣消防局今早6點多接獲報案，指出有一名登山客攀登羊頭山，約在步道3.7公里處附近摔落約10米深的邊坡。（民眾提供）

    2021/11/07 17:55

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣消防局今早6點多接獲報案，指出有一名登山客攀登羊頭山，約在步道3.7公里處附近摔落約10米深的邊坡，從上呼喊無反應，花蓮縣消防局與太魯閣國家管理處、太魯閣警察隊組成搜救隊出發，步行約5小時接觸傷者，但已無生命跡象，確定死亡，由空勤直升機將大體吊掛下山。

    消防局指出，報案者指出，登山隊伍今天凌晨3點從登山口往羊頭山前進，約在清晨5點左右，快到羊頭山三角點前，其中22歲、就讀醫學院的蔡姓男子不慎失足摔落邊坡約10公尺，隊友呼喊沒有回應，花蓮縣消防局獲報後，與太魯閣國家公園警察隊、太管處等組成搜救隊伍，約在下午3點接觸傷者，但已無生命徵象，救難人員隨即把大體搬到空曠地區，申請空勤直升機吊掛，5點多順利吊掛下山。

    羊頭山海拔3050公尺，步道全長單程約4.1公里，為台灣百岳之一，海拔落差超過1000公尺，登山口位於太魯閣國家公園內，從中橫公路台8線133.1公里處，約在慈恩隧道與明隧道旁入山，從2000多公尺爬升到3000多公尺，山頂有顆編號6354號的三等三角點基石，視野極為廣闊，一般人來回約要10小時以上，與畢祿山、白姑大山、屏風山有「中橫四辣」之稱。

    花蓮縣消防局今早6點多接獲報案，指出有一名登山客攀登羊頭山，約在步道3.7公里處附近摔落約10米深的邊坡。（民眾提供）

    花蓮縣消防局今早6點多接獲報案，指出有一名登山客攀登羊頭山，約在步道3.7公里處附近摔落約10米深的邊坡。（民眾提供）

    花蓮縣消防局今早6點多接獲報案，指出有一名登山客攀登羊頭山，約在步道3.7公里處附近摔落約10米深的邊坡喪命，由空勤直升機吊掛下山。（記者王錦義攝）

    花蓮縣消防局今早6點多接獲報案，指出有一名登山客攀登羊頭山，約在步道3.7公里處附近摔落約10米深的邊坡喪命，由空勤直升機吊掛下山。（記者王錦義攝）

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