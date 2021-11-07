北市285名性侵犯拒治療又不怕罰 議員轟：淪社區高風險未爆彈

台北市議員王浩（右）指出，北市285名應接受衛生局處遇治療、降低再犯的性侵加害人拒不接受治療，成為社區高風險「未爆彈」；北市警局長楊源明（左）表示，將加強落實辦理性侵害加害人之登記、報到作業與查訪工作。（記者鄭名翔翻攝）

2021/11/07 16:21

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲任內北市性侵案件近年節節攀升；台北市議員王浩指出，去年共發生487件、6年間成長近1.4倍，其中竟有285名應接受衛生局處遇治療、降低再犯的性侵加害人拒不接受治療，成為社區高風險「未爆彈」，卻不見台北市警局加強列管、或與衛生局、社會局等相關單位共祭鐵腕，導致廣大婦女陷於危險之中。

北市警局長楊源明表示，為預防復歸社區的性侵害加害人再犯，將依據性侵害犯罪防治法第23條規定，落實辦理性侵害加害人之登記、報到作業與查訪工作，除加強與衞政及社政單位之聯繫通報，並配合衛政機關再犯危險評估等級調整查訪密度，以防制再犯。

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王浩指出，據警察局統計，北市於2015年至2020年共發生2255件性侵案，高達2283人被害，且近年案件發生及被害人數均明顯攀升，光是去年發生487件就較2015年的349件高出1.4倍，為避免性侵加害者再犯，6年來共2390名性侵犯遭裁定應接受衛生局處遇治療，

但王浩調閱資料發現，此6年間竟有285名性侵犯拒絕接受治療，其中更有超過3成比例被列為高度再犯風險者，而衛生局雖共祭出338件罰單，但每件裁罰金額僅1萬元，且繳納數僅140件、比例不達4成，顯見當前裁罰機制毫無嚇阻力，令這些加害者囂張抗拒治療。

王浩認為，不願接受治療、又有高再犯風險的性侵加害人宛如社區高風險「未爆彈」，但北市主責性侵防治的警察局、衛生局、社會局之間橫向溝通聯繫不佳，甚至連再犯通報人數資訊都有落差，顯見疏於作為，呼籲北市府應針對拒絕接受處遇治療的加害人採取更積極手段，並加強局處網路聯繫，才能保障市民安全。

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