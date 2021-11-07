戒護就醫飆罵監所管理員三字經 受刑人再吃拘役

在台北監獄服刑的簡男身體不適就醫，飆罵戒護的2名管理員三字經，被判拘役。（資料照）

2021/11/07 00:26

〔記者吳政峰／台北報導〕涉犯貪污罪的簡姓受刑人2019年間身體不適，被戒護就醫，他不滿無法當場申請病歷，竟在醫院門診候診區失控飆罵2名北監管理員三字經。一審桃園地院認為醫院是公共場所，而管理員是公務員，簡男對兩人飆罵穢語，觸犯妨害公務罪，判拘59日；二審高等法院認為桃院判決無誤，日前駁回簡男上訴。

簡男因貪污罪被判刑18年4月，在北監服刑，去年12月間身體不適，在北監戒護科管理員戒護下到林口長庚醫院就醫，看診結束、準備返回監獄時，簡男突然要求要跟醫師申請病歷，但戒護管理員的責任只能戒護就醫，不能再帶他返回找醫師，因而拒絕簡男。

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簡男失控暴走，在門診候診區大罵三字經，管理員把他拉到醫院外候車處，簡男仍持續咆哮辱罵，拒絕上車，2名管理員只好硬把他推上計程車，完成戒護就醫程序。

2名管理員認為自己在執行公務，卻被簡男辱罵髒話，決定提告妨害公務罪。簡男承認出言不遜，但聲稱是「語助詞」，並非針對管理員而罵。

桃院指出，簡男多次在管理員執行戒護勤務中咆哮辱罵髒話，可見是不滿管理員的舉動而出言辱罵，而非單純情緒發洩或口頭禪，確已侮辱了公務員；而管理員將他推上車的強制力，法官勘驗後也認為適當，並無逾越必要程度，簡男並無任何正當事由得以阻卻違法，依妨害公務罪判拘59日。

簡男不服判決，提起上訴，自稱是被管理員毆打才罵髒話，但高院調閱密錄器後，認為簡男的言論已侮辱正在執行戒護勤務的管理員，確已觸法。

高院審酌簡男只因不能當場申請病歷，就公然侮辱管理員，非但蔑視公權力，亦貶損管理員的人格，評議後認定原審判拘59日合理，駁回上訴，仍可上訴。

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