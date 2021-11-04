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    中國「黃色醫美簽」手法曝光 應召業者：只是冰山一角

    中國人利用台灣政府提供對外國人提供的醫療美意，作為來台賣淫的工具。（資料照）

    中國人利用台灣政府提供對外國人提供的醫療美意，作為來台賣淫的工具。（資料照）

    2021/11/04 21:36

    相關新聞連結：
    中國人來台醫美淪掩護賣淫管道 北部某醫院女職員被搜索約談

    〔記者王捷／台南報導〕台南市調站與北檢合作，從去年一件中國賣淫女案中，找出開設假收據的沈姓醫院女職員。檢調透露，蔡政府執政後，減緩中國團客進入，讓自由行簽證難以申請，中國小姐衍生出「黃色醫美簽」方式來台賣淫。有應召站業者透露，醫美簽的介紹費高達2、30萬，盤根錯節在中國各地旅行社，這次被抓到的只是冰山一角。

    據透露，俗稱「港澳妹」的中國女來台賣淫的歷史高峰，可追溯到國民黨執政時期開放的自由行，但這不僅帶來拚「CP值」的消費災難，「港澳妹」也如雨後春筍湧入，以「高CP」打擊國內應召市場。而蔡政府上台後，為減少中國旅客帶來的亂象，實施了限制政策，演變出「黃色醫美簽」。

    有業者指出，目前「港澳妹」價格提高到一次3、4000元，已不算「高CP」，是因為她們來台的成本提高。在中國的一線城市，只要懂門道，就能在當地旅行社安排「黃色醫美簽」，他們跟台灣應召業者、醫院多角合作，小姐不用到醫院，就能拿到微整形的收據，讓小姐能順利到台灣賣淫，但這套「一條龍」服務，的介紹費高達2、30萬。

    因此，中國小姐必須頻繁出入台灣，因為一次沒辦法賺這個麼多。業者指出，「港澳妹」來台賣淫，一次大概停留2星期，她們的底價大約是2000元，一天平均要接待10名男客。即使這樣，她們第一次來只能回本，要賺到錢就要來第二次、第三次，因為醫美介紹費只收一次，之後只要負擔假收據的費用，而開設假收據的，就是像沈姓醫院職員的這種角色。

    有檢調透露，沈女的角色不好取代，這又會牽連複雜的產業鏈，通常應召業會與錢莊、黑道有關，他們會找欠債的對象下手，或是以「賺外快」的方式吸引低薪的醫療行政人員。雖然這次台南市調處掌握線報，但比起中國旅行社跟台灣醫療機構、應召站盤根錯節的關係，這只是冰山一角。

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