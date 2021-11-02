違規兼任工地主任 李義祥被花蓮縣府重罰100萬

李義祥日前從住家獨自騎車至花蓮地院出席羈押庭。（民眾提供）

2021/11/02 18:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕太魯閣號出軌事故造成49死200多人輕重傷，涉案的義祥工業社負責人李義祥目前羈押中，花蓮縣議會今天定期大會上，縣議員黃馨再度質疑縣府未通報表達關切，對此縣府建設處長鄧子榆說，由於李義祥擔任義程營造、義祥工業社負責人，卻違反「營造業法」規定同時擔任工地主任，違規事實明確，花蓮縣政府營造業審議委員會已於近日依法處最重的100萬元罰鍰。

花蓮縣府建設處長鄧子榆說，李義祥違規擔任東新營造工地主任案，台鐵認定違反營造業法，將全案移送縣市政府建管單位審議，因此花蓮縣已經在上月召開營造業審議委員會，並依照「營造業法」28條規定「營造業負責人不得為其他營造業之負責人、專任工程人員或工地主任」，依法可處20萬元以上100萬元以下罰鍰，由於李義祥違規事實明確，因此縣府處理最重的100萬元罰鍰。鄧子榆也說，政府處以行政罰鍰後，李義祥仍可透過訴願程序提出申訴，因此罰鍰不會那麼快入庫。

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太魯閣號出軌造成嚴重死傷，花蓮縣議會今天定期大會由縣府建設處工作報告後，縣議員黃馨再度對太魯閣案關切，黃馨質疑，就是因為縣府沒有對違規廠商提報行政院工程會，造成義程營造未能登錄不良廠商，也讓義程營造持續包花蓮其他公共工程，對於發生嚴重死傷令人心有戚戚焉，希望縣府落實相關監督機制。

針對議會質疑縣府監督公共工程不夠週延，縣府政風處長何定偉也說，花蓮縣設有「工程施工查核小組」、「採購稽核小組」，除查核工程施工品質，也會稽核監督機關的採購程序；另為提升工程效率及施工品質，花蓮縣政府政風處也在今年9月廉政會報時，提案通過設置縣府「公共工程督導會報」，縣府刻正邀集相關處室開會研議。

何定偉說，目前也在規劃成立跨單位「廉政平台」的可行性，讓檢察署、廉政署及調查局等相關司法機關，提早參與重大建設案件，並將引入專業機關（如工程會）及外部專家學者、公民團體參與，透過資訊透明公開，排除外部勢力的不當干預。

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