對方留言「這個大頭照好兇」 女大生控性騷擾「想控告的是社會風氣」

東華大學性平會今天聲明，呼籲學生使用網路應該謹守倫理，學校已受理劉女申請案，將依照校園性侵害性騷擾性霸凌防治準則規定，嚴謹處理。（記者花孟璟攝）

2021/11/02 15:31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕網路上常以「很兇」、「好兇」等詞形容女生胸部大，往往讓女生感受不舒服！國立東華大學楊姓男學生見劉姓女學生的大頭照是上圍豐滿的比基尼照片，竟在劉女的臉書社團商品貼文留言「這個大頭照好兇」，楊男朋友也幫腔「確定耳環嗎？」「可以面交嗎？」劉女找楊男要求說明，但楊男否認有性騷擾意圖，不滿的劉女於上月29日向東華大學性平會申請調查，對此學校性平會今表示，委員會已啟動調查，將依照校園性侵害性騷擾及性霸凌防治準則規定，嚴謹處理。

劉女在臉書貼文聲明強調，「網路性騷擾」無處不在，類似楊同學這樣的人很多，「他們」卻從不覺自己有問題，「共犯」更數不勝數，她納悶的是，到底是什麼樣的社會氛圍，會讓男性認為自己能理所當然、用輕浮態度「點評」女性的身體和衣著？她這次出面反擊，就是不願意再沉默、不願再縱容這樣的行為，她認為，「她想控告的不是個體，而是整個社會風氣」。

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劉女上月26日在臉書社團「我在東華我要畢業我要二手拍」社團，貼文販售二手耳環，楊姓學生留言「這個大頭照好兇」，在留言被Tag的高姓同學也回應留言「有人要團購耳環嗎」、「確定耳環嗎」、「可以面交嗎」；另名吳姓學生還在網路評論稱「我覺得這串（指大頭照好兇）是稱讚欸，怎麼辦」？

東華大學性平會顏姓性平委員認為，男生把「物化和意淫女體」的「你很兇」說法，當作是稱讚女性，甚至完全不知道這樣的說法有問題，這是很恐怖的；聲援劉女的同學也認為，在網路上留言稱女生「很兇」，明顯就是在說「胸部大」，事後女方來質問，還可辯稱是「脾氣很兇」，藉此閃避言論責任，真的可惡！

劉女在網路貼文說明事發過程。她指稱，事後在校外偶遇其中的高姓、吳姓等學生，並主動找事主楊姓學生溝通，希望對方坦白騷擾意圖，但楊男不僅不願意道歉，還說只是「用詞不當」引起誤會，始終不承認是性騷擾，因此將全案申請東華大學性平委員會調查，她要求楊男道歉，參與留言的高姓、蘇姓及吳姓同學也應接受性別平等教育。

對此，東華大學性別平等委員會今表示，已受理劉女的申請案並啟動調查程序，校方也同步啟動保護雙方當事人的受教權機制，也將依當事人需要，提供必要的心理諮商支持、保護措施。委員會也呼籲學生，使用社群網站應謹守網路倫理及人我分際，學校未來也將加強教職員對於「數位性別暴力」的因應知能，共同維護性別友善的網路環境。

網路常以「很兇」形容女生胸部大，但楊姓學生卻直接在劉姓女生的拍賣耳環貼文底下，留言「這個大頭照很兇」，還有同學留言幫腔「有人要團購耳環嗎」、「確定是耳環嗎」、「可以面交嗎」，讓劉女感覺遭網路性騷擾，向學校性平會申請調查。（臉書截圖）

楊男友人留言稱「我覺得這串是稱讚」，也被批評是物化女性的不當言論。（臉書截圖）

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