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    首頁　>　社會

    桃機X光赫見熱轉印機夾藏毒品 警抄90包K他命逮3嫌

    台北關與航警局今天宣布偵破一起熱轉印機夾藏毒品案，共起出起90包K他命毒品共23公斤，逮捕3名嫌犯。（航警局提供）

    台北關與航警局今天宣布偵破一起熱轉印機夾藏毒品案，共起出起90包K他命毒品共23公斤，逮捕3名嫌犯。（航警局提供）

    2021/11/02 12:50

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕台北關與航警局今天宣布偵破一起熱轉印機夾藏毒品案，共起出起90包K他命毒品共23公斤，並分別在台南市、高雄市及嘉義市逮捕3人歸案，繼續追查幕後嫌犯。

    航警局刑警大隊副大隊長田偉仁表示，航警局與關務署台北關於3月25日、26日在關口共同執行貨物X光查驗時，影像發現2批以輸入機械名義自香港進口共15台熱轉印機內暗藏玄機，拆卸後每台機器內各夾藏6小包三級毒品K他命，總計起獲共90包毒品23公斤。

    航警局立即與新竹縣、台南市、嘉義市刑事警察大隊組成專案小組，報請桃園地方檢察署檢察官指揮溯源偵辦，檢警調查時發現，貨物分別寄往為嘉義縣及台南市，專案小組立即指派兩組人員前往埋伏7天，緝捕過程中陳姓主嫌疑似察覺有異，竟然一路從台灣南部、東部、北部環島一圈逃避警方查緝。

    田偉仁指出，經過連續7天不眠不休輪班的埋伏監控，警方終於在4月1日凌晨，先於徐姓、鍾姓嫌犯在台南市仁德區路邊取貨時逮捕徐姓嫌犯，隨後又在嘉義市逮捕逃逸的鍾姓嫌犯。

    陳姓主嫌在得知事跡敗露後，立即購買機票企圖從高雄小港機場潛逃出境，最終在出境前遭警方重重包圍緝捕到案。3名犯嫌在同日落網，航警局後續持續溯源向上追查，在今天宣告破案。

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    台北關與航警局今天宣布偵破一起熱轉印機夾藏毒品案，共起出起90包K他命毒品共23公斤，逮捕3名嫌犯。（航警局提供）

    台北關與航警局今天宣布偵破一起熱轉印機夾藏毒品案，共起出起90包K他命毒品共23公斤，逮捕3名嫌犯。（航警局提供）

    台北關與航警局今天宣布偵破一起熱轉印機夾藏毒品案，共起出起90包K他命毒品共23公斤，逮捕3名嫌犯。（航警局提供）

    台北關與航警局今天宣布偵破一起熱轉印機夾藏毒品案，共起出起90包K他命毒品共23公斤，逮捕3名嫌犯。（航警局提供）

    台北關與航警局今天宣布偵破一起熱轉印機夾藏毒品案，共起出起90包K他命毒品共23公斤，逮捕3名嫌犯。（航警局提供）

    台北關與航警局今天宣布偵破一起熱轉印機夾藏毒品案，共起出起90包K他命毒品共23公斤，逮捕3名嫌犯。（航警局提供）

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