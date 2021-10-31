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    疑毒駕！賓士撞倒10台汽機車 警巡邏車差點也遭殃

    現場有多輛車子被波及。（記者王冠仁翻攝）

    現場有多輛車子被波及。（記者王冠仁翻攝）

    2021/10/31 11:28

    〔記者王冠仁／台北報導〕29歲吳姓男子今天凌晨駕駛賓士C250轎車，行經台北市一處路口時，高速與在該路口的一輛警方巡邏車車頭擦撞，吳男轎車隨即向外偏移，並撞上停放於路旁的機車、汽車共9輛。由於車禍地點就在派出所旁，警方聞聲查看，發現吳幸運沒有受傷，但在他車內查獲沾有白色粉末的吸管與卡片，懷疑他毒駕，當場將他逮捕。

    警方調查，今天凌晨3時17分，吳姓男子駕駛賓士C250轎車，行經台北市民生西路西往東方向、經過中山北路路口時，當時一輛巡邏警車正在該路口準備要由民生東路左轉中山北路，但吳男轎車高速行駛而來，與警車車頭些微擦撞後，失控往路旁衝去。

    吳男轎車撞到停放在該處的3輛汽車與9輛機車，其中甚至有新車價達558萬元的BMW M4雙門跑車。由於吳男車速相當快、撞擊力道強勁，吳男轎車的車頭也幾乎全毀，現場滿是零件碎片、滿目瘡痍。

    車禍地點一旁就是北市警中山分局中山二派出所，員警聞聲前來查看，發現吳男眼神渙散；員警起先以為吳酒駕，但酒測後他酒測值為0。警方鑑識人員事後到場採證，在車內駕駛座旁發現沾有白色粉末的吸管、卡片，經檢驗後呈現K他命陽性反應。

    警方追問吳男，吳這才說前晚有吸食K他命香菸，隨後開車上路，警方於是將他依毒品罪嫌送辦，同時將協助受害車主求償。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方的巡邏車左前方車頭也被吳男轎車擦撞。（記者王冠仁翻攝）

    警方的巡邏車左前方車頭也被吳男轎車擦撞。（記者王冠仁翻攝）

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