望阿母成全！台中毒鴛鴦落網 當母面下跪懺悔上演求婚記

李嫌當場偕同女友向母親下跪懺悔，三人抱頭痛哭不已。（記者許國楨翻攝）

2021/11/02 11:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓男子涉販毒被警盯上查緝，連同因案遭通緝同居女友也一併落網，李男有感女友即將入監服刑，自身也涉販毒重罪，分離在即，當場在警局深情告白求婚，並請年邁母親到場見證時，雙雙下跪懺悔三人抱頭痛哭，警方意外直擊也感慨直呼「早知如此，何必當初」!

而全案當時經移送台中地檢署偵辦，女方因判刑確定遭通緝隨即發監執行，李嫌也聲押獲准，最近經檢方偵結後認犯罪事證明確，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴。

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台中市刑大偵二隊年初向上溯源一起販毒案，發現42歲的李姓藥頭平日透過LINE、微信等通訊軟體與買家聯繫，並以「男的、女的」作為毒品代號躲避查緝，警方蒐證完備後，立即報請檢方指揮偵辦，持搜索票前往李嫌北屯區租住處搜索。

警方當場查獲海洛因5包（29.64公克）、安非他命13包（186.53公克）、毒咖啡包25包（110.07公克）、手槍子彈9顆、手槍彈匣1個、毒品吸食器2組、熱風槍1支、咖啡包空分裝袋166個、手機6支等不法證物。

搜索過程中，警方發現李嫌住處3樓天花板下陷，疑似堆放重物且發出聲響，立即掀開天花板查看，赫見李嫌竟將大他1歲的同居女友阿金藏匿於夾層中，經查，阿金因涉藥事法遭判刑3年10個月未到案執行發布通緝，因透過監視器看到警方上門，一時情急，竟不顧生命安危直接爬上天花板夾層逃避追緝，最後仍難逃法眼，雙雙落網遭帶回偵辦。

經查，這對毒鴛鴦約2年前因吸毒結識，儘管因吸毒才有交集，但李嫌經常對阿金噓寒問暖、關懷備至，使阿金產生好感進而交往同居，雖因李嫌涉販毒導致兩人同時落網，亦無怨無悔，而李嫌有感於阿金即將入監服刑，自身亦涉販毒重罪，分離在即，即便兩人都已上銬，仍輕聲細語的向阿金致歉，對於阿金因他而被抓感到內疚不已。

而兩人講到傷心處頓時淚崩，李嫌隨後當場深情告白求婚，兩人相擁而泣相約出獄後痛改前非，此後不離不棄，李嫌也請求警方通知家中年邁母親到場見證時說，「做錯事被抓來這裡，對您很抱歉，我要跟她（阿金）結婚，希望阿母成全」。

李母則說，「歹路不通走，望你走回正途當好囝」，李嫌當場偕同阿金向母親下跪懺悔三人抱頭痛哭不已；警方意外直擊這一幕也感慨直呼「早知如此，何必當初」!並藉此呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，販賣毒品最重可處死刑、無期徒刑，一失足成千古恨，切莫以身試法。

李嫌透過通訊軟體與買家聯繫，並以「男的、女的」作為毒品代號販毒。（記者許國楨翻攝）

警方查扣毒品、手槍子彈等不法證物。（記者許國楨翻攝）

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