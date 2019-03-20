毒鴛鴦大難臨頭各自飛 警追10公里逮獲淚人兒

2019-03-20 11:49

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一對毒鴛鴦昨下午開車行經台南善化時，因行跡可疑被警方攔查，駕駛的沈姓男友起初假意配合盤查，卻趁員警不備時駕車逃逸，過程中甚至衝撞警車，最後自撞路樹而停車，其劉姓女友下車時隨即被警方壓制，孰料，沈男竟棄女友不顧，趁機往反方向再竄逃，目前已被警方鎖定；劉女因包包內有大量毒品，訊後依法送辦。

善化警分局茄拔派出所員警林俊廷昨下午執行巡邏勤務時，在善化台一線與西拉雅大道路口發現一輛自小客車的車牌與車籍資料不符，林員趕緊上前攔車盤查。經查車內45歲沈男與51歲劉女均有毒品前科，但兩人先假意配合，卻趁機加速逃逸，警方隨即通報攔截追緝。

沈男駕車沿途行經新市欲逃往山區時，突然迴轉後急踩煞車，企圖擋下讓後方追緝的巡邏車，以致巡邏車煞車不及而撞上，沈男依舊加速逃逸，員警也尾隨跟上，就怕其亂竄會波及其他用路人，沈男疑因車速過快，最後在新市台一線及長安路口自撞路樹後停車。

沈男與劉姓女友停車後拿著包包準備棄車烙跑，但劉女一下車隨即被趕來支援的員警壓制掌控，此時，沈男親眼見女友被捕，竟棄於不顧，還趁機往反方向逃竄，讓承辦員警也感嘆「大難臨頭果然是各自飛」。

警方在劉女的包包搜出大量毒品，包含海洛因12包、安非他命25包、大麻1包、磅秤2台及吸食器等物，毒品重量約達128公克；劉女遭逮後被男友拋棄，當場哭成淚人兒，還苦苦哀求警方放過她，其供稱是因為缺錢買毒而想販毒，兩人的毒品是跟另名男子合資。

員警在追捕劉女時也造成右手掌、手背及右腳小腿等部位擦挫傷，幸無大礙；警方今訊後依毒品危害防制條例罪嫌，將劉女移送台南地檢署偵辦，目前已掌握沈男行蹤，並積極追緝，後續也會溯源上游毒品源頭，掃除毒瘤。

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