雞販、水果攤互相買賣對價？ 結果都是掩護販毒

2019-03-19 21:38

〔記者劉慶侯／台北報導〕「我要買水果」、「你還欠我三雙雞啦！」葉姓雞販和鍾姓水果攤商，利用攤商身分作掩護，暗中扮演起毒梟，相互以「雞」和「水果」作為毒品暗號，結果被監控的台北市警方破解「終極密碼」，逮捕葉、鍾等5名嫌犯，起獲毒品咖啡包和安非他命，均移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，45歲的鍾姓男子與50歲的葉姓男子各是雞販和水果攤商，平日都在桃園蘆竹一帶出沒，但都有毒品前科，疑似因毒品和地域關係逐漸相識。

北市警方是月前獲得線報檢舉，指稱鍾男在大台北地區販賣毒品，警方便展開蒐證調查。但辦案人員在監控初期，發現鍾嫌都是以電話連絡買賣水果事宜，直到解析他和嫌對話，「雞」居可以和「水果」對價互換，還有多次對方「欠幾隻雞」的情況出現，警方才知「有點意思」。

由於鍾、葉兩人連絡頻繁，鍾嫌也多次要葉嫌「抓雞來補」，警方確認是毒品交易的暗號，便突襲臨檢，當場逮獲锺嫌等5人，起獲毒品咖啡包、安非他命和吸食器等贓證物。現場自然並未搜出或發現任何一隻雞在場。

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