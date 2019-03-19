透過LINE扮超商店長、督導行騙 男子9個月詐700萬元

2019-03-19 14:42

〔記者邱俊福／台北報導〕26歲簡姓男子涉嫌假扮超商督導，打電話至全省各家超商店內，要求店員提供店長的LINE聯繫方式，再使用店長相同暱稱及大頭貼創造假的店長LINE帳號，將店員拉入假「店長」、「督導」對話群組內，誘騙店員以購買遊戲點數代碼繳費結清或將店內現金以無摺存款方式匯出方式詐財，短短9個月至少70名店員上當，共詐得700萬元，刑事局偵九大隊第三隊今天宣布偵破。

警方調查，簡男染有吸食安毒惡習，過去曾夥同他人以支開超商店員方式，強盜收銀機內現金，後來才改採假扮店員、督導行騙遭查獲收押，但去年6月羈押獲釋後，繼續以此行騙，受騙超商店員，囊括全家、統一、萊爾富、OK等四大超商。

警方說，簡男會先以網路電話以亂槍打鳥方式，在深夜時段假冒總公司督導撥打至超商店內，只要發現大夜班店員是菜鳥，還不熟悉店內事務，馬上會要求想跟店長聯繫，讓店員提供店長的LINE，以此取得店長LINE大頭貼，立即以相同的暱稱及大頭貼創造一個假店長的LINE帳號。

隨後，簡嫌扮演假「店長」、「督導」，拉入店員，自組一個三方聊天對話群組，讓店員陷於錯誤，在群組內接受指示。

取得財物的方式分為兩種，簡嫌先購買一萬元的遊戲點數，以要測試為由，直接給予購買的代碼，要求店員結帳，簡嫌騙得遊戲點數後，再透過遊戲點數平台交易變現。另也會要求店員直接將當天的現金帳款，前往ATM以無摺存款方式匯出到其指定帳戶。

近期警方是接獲多起超商報案後，共組專案小組，鎖定於桃園市一帶活動的簡嫌涉有重嫌，本月12日經搜索查獲簡嫌，並查扣犯案用電腦、手機、銀行存摺、13萬餘元與安非他命及吸食器等贓證物，詢後依詐欺、毒品移送檢方偵辦，並聲請羈押獲准。

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