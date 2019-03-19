這招無效啦！毒蟲狂奔跳大水溝 警察心戰喊話「敢做敢當」

2019-03-19 17:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子於15日騎機車行經潭子區時，因機車左搖右晃，警察懷疑他酒駕而盤查時，他卻突然棄車拔腿狂奔，跳入路旁的大水溝，與警察互望對峙，員警心戰喊話說「這招無效啦」、「敢做敢當，起來吧」，黃男見自己插翅難飛，也只能狼狽不堪，請警察將他拉上路面，他宣稱已經戒毒，警方卻在機車內查獲一級毒品海洛因，才得知他跳水溝的原因，是攜帶一級毒品，全案依毒品危害防制條例法辦。

中市警局保安警察大隊第二中隊2名員警，15日傍晚巡邏途經潭子區豐興路，見41歲的黃男騎機車搖晃不穩，懷疑他酒後騎機車，不料，攔查時進一步發現，黃男是毒品管制人口，此時，黃男突然丟下機車拔腿狂奔，縱身跳入路旁的大水溝，隔著馬路旁的堤岸，與警察對峙相望。

員警掏出警棍，命令黃男爬上來，黃男還是想找路逃竄，卻發現大水溝無路可走，自己成了甕中之鱉，員警也大聲喊話說，「敢做敢當，起來吧」、「這招無效啦」，黃男與警方對峙一陣子後，見自己插翅難飛，也只能在警察協助下，狼狽爬上路面，他宣稱自己已戒毒，不料，警方隨即於機車內，查獲海洛因毒品3小包，毛重2.38公克，把啞口無言的黃男移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/