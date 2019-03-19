雲林「蒜頭大盜」抓到了 么壽賊是對毒鴛鴦…

2019-03-19 17:56

〔記者廖淑玲／雲林報導〕41歲謝姓男子與李姓妻子吸毒成癮，缺錢買毒，竟到處潛入蒜田偷蒜頭變現，完全不顧農民生計，北港警方護蒜有成，將毒鴛鴦逮捕到案，被害農民直罵竊賊「么壽嘸天良」！

北港分局北港派出所巡佐吳鎮尼、警員蔡勝安昨晚巡邏經過北港鎮義民、褒新街口，看見一對男女騎機車載著2大袋蒜頭，直覺可疑尾隨攔查，盤查發現2人眼神閃爍、神情緊張，無法交代蒜頭來源。

警方調查，原來今年蒜頭價格看俏，遭這對毒鴛鴦覬覦，昨晚在田裡用剪刀偷剪50多台斤的蒜頭準備銷贓買毒品，警方在機車置物箱找到2支剪刀，2人才坦承行竊，訊後警方另採集2人尿液送驗。

經北港派出所動員清查，發現謝男夫婦近日來在北港、元長地區另涉嫌多起蒜頭竊案，在其住處查扣大批蒜頭贓物，擴大追查中。

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