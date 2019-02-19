國會議員偷三明治！聲稱是「為了測試商店的安全性」

2019-02-19 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕斯洛維尼亞國會議員克拉奇克（ｉDarij Krajcic），在首都盧比安納一間商店購物時，不滿店員把他當空氣，一怒之下就偷了三明治離開。事後他聲稱這是為了測試店員是否會注意到有人偷東西，但在輿論壓力下克拉奇克只得辭職。

據《福斯新聞》報導，克拉奇克當時因飢腸轆轆買了一些食物，但到了結帳櫃檯店員都不太搭理他，這讓他感到相當惱火，因此偷拿了一個三明治來「測試商店的安全性」。

克拉奇克說，他當時慢慢走出商店，真的非常慢，但都沒有店員發現。事後他把這件事跟其他國會議員分享，大家都覺得很有趣。

不過，克拉奇克所屬政黨沙瑞克黨（List of Marjan Sarec，LMS）的國會黨團總召戈盧博維奇（Brane Golubovic），在事情發酵後批評克拉奇克的行為是不可接受的，必須受到譴責。

戈盧博維奇說，克拉奇克已對此負責並自願辭職。克拉奇克則承認自己犯了一個錯誤，如果他有第二次機會，他會做出不同的決定。

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