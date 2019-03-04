連拜媽祖化妝品也偷！ 女賊行竊過程「全都錄」

2019-03-04 13:39

〔記者詹士弘／雲林報導〕連拜媽祖的化妝品也敢偷！斗六玉鳳宮一年一度的六媽遶境活動期間，發生一起化妝品供品竊案，胡姓女信眾拿價值上萬元的化妝品拜媽祖，當時就擔心會失竊，果不其然，一名女賊清晨5點不到就到廟拜拜，趁四下無人摸走化妝品，一度還與胡姓信眾擦身而過，行竊過程監視器「全都錄」。

玉鳳宮主委邱秀芩表示，玉鳳宮每年正月11日都會邀請六房媽祖到斗六三平里遶境祈求平安，並邀請北港、新港、鹿港、彰化、麥寮媽祖到廟作客，活動約3到5天，期間寺廟全天候開放，大門未關。

由於媽祖是女性，胡姓信眾常拿化妝品供奉媽媽，希望媽祖能漂漂亮亮，今年拿到是全套的名牌化妝品，價值上萬元，當時胡姓信眾就曾耽心會不會被偷，沒想到真的發生了；監視器錄到一名婦女於清晨4、5點，拿著兩大包的塑膠袋步行進入廟裡，由於大殿中沒有其他人，就趁機摸走化妝品祭品，並從容步行離開。

邱秀芩說，當天胡姓信眾還在廟裡當義工幫忙煮早餐，曾與女賊錯身而過；而失竊化妝品包裝盒則在附近的小公園被拾獲。

邱秀芩表示，目前警方已介入調查中，如果找不回失物，廟方會負責。

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