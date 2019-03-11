店內拿2包食品放包內沒結帳 婦人被控偷竊扯「乾溼分離」習慣

2019-03-11 09:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕無前科的陳姓女子涉嫌偷店家2包生機食品，被監視器全都錄，她竟辯稱因購物有把食品「乾溼分離」的習慣，才先將乾的葡萄乾及黑棗等商品放入隨身手提包內，忘拿出結帳付錢，警方持保留態度，今依竊盜罪嫌將她函送法辦。

新興分局今指出，中山路派出所接獲伍姓店家報案，指七賢二路所經營量販店被偷2包生機黑棗（價值新台幣394元）及1包生機葡萄乾（價值新台幣89元）遭人竊取，總損失約新台幣483元，過程全被店內監視器錄下，店家提供影像，警方再調閱路口監視器畫面。

警方發現該名陳姓女嫌先以徒手方式，將3包生機食品偷藏匿於隨身包包內，再拿取店內2罐優酪乳、1罐豆漿及1罐漂白水前往櫃台付款購買，但手提包內的商品並未拿出結帳便逕自離去，警方於日前循線找上該名陳姓女嫌（59歲），依違反竊盜罪嫌將其函送法辦。

經調查發現，該名陳姓竊嫌是於進入店內後，趁店內員工不注意時，將生機黑棗及生機葡萄乾等商品徒手拿取並放入隨身攜帶的手提包內，再於店內拿取2罐優酪乳、1罐豆漿及1罐漂白水前往結帳，企圖避免遭店員起疑，待購物台上商品結帳後，陳女仍未把藏匿於手提包內商品取出，竟直接走出店外駕車離去。

警方調閱沿路監錄系統，鎖定該名陳姓竊嫌所駕駛之車輛車牌號碼，並於日前循線在新興區七賢二路與民主橫路口找到陳嫌，陳女面對警方的質問，起先堅決否認涉案，直到警方將現場監錄系統供其觀看，這才讓陳嫌百口莫辯。

陳女主動交付尚未開封的1包葡萄乾及1包黑棗等商品，警方立即查扣，警方詢問其為何要竊取店內商品，陳女竟向警方辯稱因自身有將食品「乾溼分離」的習慣，才會先把乾的葡萄乾及黑棗等商品放入隨身手提包內，前往櫃檯把冷藏的優酪乳、豆漿及漂白水等商品付款結帳後，忘了把手提包內商品取出，警方今將她函送法辦。

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