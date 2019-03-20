花萬元買到一包衛生紙 富二代惹上「大麻煩」

2019-03-20 00:03

〔記者王捷／台南報導〕沒想到一包衛生紙，讓吸毒10多年的富二代踢鐵板。呂姓富二代10年前在加拿大留學時嘗過大麻的滋味，回國後仍戒不掉，他還跟胞弟分享呼麻心得文，害弟弟也沉淪。呂男回國後找到藥頭提供大麻，原本相當低調，結果一次買了萬元大麻時，藥頭黑吃黑寄給他一包衛生紙，他不僅當了冤大頭，還因此被警方鎖定，經過3個多月監聽埋伏，將呂男逮捕。

32歲的呂男10多年前在加拿大留學時就有吸大麻的習慣，回國後對大麻念念不忘，更可怕的是他還慫恿沒有出國過的胞弟一起呼麻，兄弟倆人都上癮，哪個貨源的大麻品質比較優良、哪種大麻會有什麼效果，成為兄弟倆的共同話題。

不過呂男擔心抽大麻會被警方盯上，也怕家人發現，所以買毒時萬分小心，一次都只購買一點點，低調呼麻10年多，但去年呂男突一次購買超過萬元的大麻，豈料藥頭黑吃黑，用宅配方式寄給他一包衛生紙，讓呂男吃了悶虧也不敢報案。

那次上當不僅讓呂男花了冤枉錢，還讓警方監控到，並認為呂男可能是大買家，因此展開調查，經過3個多月的監聽、埋伏，警方18日兵分兩路發動攻堅，逮捕呂姓兄弟，但只分別在2人租屋處起出兩小包大麻，呂男辯稱是因為上次上當，才讓他一次只敢買一點點。

另外，在搜索同時，在呂男家中發現一堆長槍，起初讓警方腿軟，後來才發現這些都是只能射BB彈的生存遊戲槍枝，警方將兩人帶回警分局調查，訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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