情侶都坐牢電台傳情 原來是毒品惹的禍！

2019-10-16 21:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市望春風電台主持人林艾艾，經常接到台中監獄情侶檔寫信為對方點歌、傳情，每週都約百封，不免令人好奇「怎會這麼多情侶同時在坐牢？」她說，經常是男友吸毒，女的勸戒無效就表態「她吸也能改得掉」要男友學，卻從此沈淪犯法，令人不勝唏噓。

台中市新文化協會執行長、電台節目主持人陳彥斌今在臉書PO文說，他到望春風電台作節目，常會在桌上看到一疊來信，收件人都是「林艾艾」，寄件地址都是台中監獄，都是受刑人點歌，大都要送給也在牢中的愛人。

他又說，如今天的第一封是男受刑人，指名送給台中女監的０００，點的是蕭敬騰《讓我為妳唱情歌》。信中並請林艾艾為他傳情：「想讓所有人知道我愛妳，也請妳相信我的真心好嗎？別再胡思亂想了，我愛妳０００」。

林艾艾說，這種信每週都約百封，而她每週日晚八點到九點的「更生之聲」，一週只有1小時。所以點歌都要2、3個月後才能播到。她主持已近20年，樂於為在牢中孤獨、寂寞的人傳情，做現代少見的空中服務。

「怎會這麼多情侶同時在坐牢？」也在台中監獄當教誨志工的林艾艾說，最多的狀況是男友吸毒，女的勸戒，男友說：「這是無法戒的」，女的為表「決心就可克服」，自己吸給男友看，卻不知從此就沈淪了！終於相信「這是無法戒的」時，兩情侶就只有偷、搶、騙來吸毒！同在大肚山牢房，卻呎尺天涯！

陳彥斌指出，獄中5成是吸毒，女生大都是受男友影響，毒品危害的泛濫、嚴重，令人感慨萬千，也值得社會深思、警惕！

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