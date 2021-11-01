南投縣採茶車又爆車禍20傷 縣議員怒要求改善「擠沙丁魚」險象

南投縣水里鄉10月31日清晨發生採茶車與廂形車車禍，造成20人輕重傷。（南投縣警局提供）

2021/11/01 13:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣進入冬茶採茶季節，昨日在水里鄉發生採茶車與廂形車對撞的車禍，造成20人輕重傷，縣議員賴燕雪、陳翰立今天在縣議會定期會質詢時，對採茶車一車超載18名工人的「擠沙丁魚」的情況提出抨擊，要求相關單位取締與確實改善，也建議農業處與茶農、採茶工等人研商成立合法採茶班。縣警局允諾後續嚴格取締違規超載，而農業處則表示，將邀集相關人員討論，成立合法採茶班的可行性與做法。

南投縣昨日清晨發生滿載18名採茶工要到信義鄉採茶的小貨車，與廂形車發生車禍，造成2重傷18輕傷的交通事故，而載採茶工的小貨車後車斗擠了18名採茶工，車子在緊急煞車或撞擊時，採茶工根本無法有任何保護措施，過去曾發生重大死傷車禍，昨日則再度有20人受傷。

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縣議員賴燕雪、陳翰立等人，今天在縣議定會中嚴切關切，認為主管單位對採茶工使用的車輛及「擠沙丁魚」的超載情況，一定要嚴格取締，並有積極改善作為，預防再有類似意外發生。而由於南投縣是全台茶葉生產面積最多的縣份，且幾乎四季都有茶葉要採收，採茶工投保意外保險等問題，也應該有合法組織來給予保障，建議農業處研擬成立合法採茶班。

縣府工務處長陳錫梧表示，5年前鹿公路發生嚴重的採茶車交通事故，因此監理站、警方和府工務處要求禁搭小貨車上山，只能搭白牌車，目前僅鹿谷鄉有執行，只餘茶鄉未落實，該處與監理站和縣警局嚴格執行禁用小貨車載採茶工的規定。縣警局長黃永志也強調，警方會持續取締違規車輛載採茶工和超載問題。

由於採茶工大多是年過6旬的中老年人，這些阿嬤級的採茶工大多是採茶季才臨時組合，平日沒有合法組織，可以幫大家投保意外險或要求上下山及工作時的安全保障，縣議員陳翰立認為農業處責無旁貸，應帶頭與相關業主和採茶工討論成立合法採茶班事宜。

農業處長陳瑞慶則說，因為採茶有季節性，採茶工期短，流動性也高，大多是業主請工頭幫忙找工人，而投保意外險或勞健保等事宜，也都是由業主與工人自行商議後訂定。但為了能確保採茶工的工作權益，農業處會再邀集業主、工頭及採茶工等人，坐下來討論成立採茶工的可能性。

南投縣議員賴燕雪、陳翰立，認為採茶工多為6旬以上中老年人，上下山和工作時的安全，需要合法採茶班的保障。（南投縣消防局提供）

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