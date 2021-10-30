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    人妻臉書高調和小王曬恩愛 嗆綠帽夫：「誰叫你趕我出去」

    結婚才2年的林姓夫妻，老婆因上網交友被老公趕出家門，她索性搬進男網友家，還高調在臉書曬恩愛，被林男告上法院向兩人求償100萬。（示意圖）

    結婚才2年的林姓夫妻，老婆因上網交友被老公趕出家門，她索性搬進男網友家，還高調在臉書曬恩愛，被林男告上法院向兩人求償100萬。（示意圖）

    2021/10/30 09:20

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕結婚才2年的林姓夫妻，老婆因上網交友被老公趕出家門，她索性搬進男網友家，還高調在臉書曬恩愛，被林男告上法院向兩人求償100萬，法官認為，林妻和小王陳男不避諱於臉書公開張貼親密照片和表達愛意的文章，已侵害林男配偶權，判兩人應賠20萬。

    判決指出，2019年1月，林姓男子和交往多年的李女結婚，婚後不到一年就生下愛的結晶，但李女在網路上結識朋友，引來林男不滿；今年2月，李女和陳男透過網路認識，兩人相約見面聊天，此舉引爆林男怒火，李女和網友見完面返家時，直接被趕出家門。

    李女也不爽，索性直接搬進陳男家，後來跟陳男談起戀愛，更高調在臉書放上兩人親密生活照及互傾愛意的文章，林男的友人看到後截圖給他，林才知道老婆被他趕出家門後，竟不知悔改還在臉書放閃，氣得他向李、陳兩人提告求償100萬。

    高雄地院審理時，李女說自己當天只是去見一般網友，林男就吃醋把她趕出門，她沒有地方住，才會去住陳男家，但兩人迄今都是清白之身，沒有發生逾舉行為，且林男一直喊著要離婚，卻又不肯簽名，也不讓她回家看小孩，她不認為自己哪裡有錯。

    但法官檢視李女和陳男的臉書，發現他們合照時，兩人身體緊靠相摟還貼臉，還有表達愛意的文章，已超越一般男女普通朋友交往程度，更不像 單純友人同居，因此認定已侵害林男配偶權，判兩人應賠20萬元，可上訴。

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