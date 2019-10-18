老公偷吃人妻遭捅死 遺孀求償1300萬結果是…

2019-10-18 23:35

〔記者王捷／台南報導〕廚師鄒正峯發現何姓妻子與陳姓小王交往，何女答應與陳男分手，兩人也協議離婚。去年何女說要回娘家，鄒男後腳跟上，撞見陳男也在場，一時暴怒一刀刺死陳男，一審依殺人罪判處15年徒刑；陳男妻子淚訴，她與陳男相識20多年，要向鄒男求償精神慰撫金、喪葬費與女兒、婆婆的撫養費共1300多萬，法官僅同意500多萬，至於陳妻在案發前是否知道丈夫與何女交往？判決書內沒有提起。

今年40歲的何女是門市人員，工作月薪約2、3萬，大她6歲的丈夫鄒男收入也不高，兩人沒有孩子，經濟狀況並不是很好。陳男時常到何女店裡，兩人因而熟識，雖然各有家庭，仍偷偷交往，直到去年2月鄒男發現自己被戴了綠帽，罹患憂鬱症，萌生輕生念頭。

何女為安撫丈夫，願意與陳男分手，丈夫也希望能與何女重新開始，同意兩人同居但協議離婚。何女自稱，在與陳男分手後，陳男給她一封分手信，捨不得結束這段關係，有很長一段時間沒有聯絡陳男，但某天看到陳男在LINE動態上PO出受傷的圖片，基於之前情感讓她緊張，又與陳男聯絡，在案發前一天，陳男來找她，希望能復合但她已經與丈夫答應要復合，因此找陳男到娘家談。

鄒男說，案發前一天，何女半夜哭醒，覺得與陳男的感情讓她很難受，5月27日一早妻子想要先回娘家，再去上班，鄒男也想找丈母娘訴苦，但他不曉得妻子約了陳男回娘家談復合，他一推門進何女娘家就看到陳男，情緒失控殺人。

法官認為，鄒男在犯案後不斷辯稱結果是陳男自己造成的，態度並不好，也未與被害人和解，是對家屬的二度傷害，依殺人罪判鄒男15年徒刑。

陳男的妻子名下土地、田賦財產約有600萬，她失去丈夫後心裡負擔沉重，對鄒男提出民事求償，包含喪葬費、女兒、婆婆的撫養費以及精神補償費共1300多萬。

不過，財產總額僅10萬的鄒男請求駁回陳妻訴求。最後民事庭法官認為，陳妻的女兒與婆婆的精神慰撫金應該以150萬元適當，加上撫養費與喪葬費，共500多萬。至於陳妻在案發前是否曉得亡夫與何女交往？判決書沒有提及。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法